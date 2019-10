Un juez pedirá este viernes la destitución de su colega Pablo Flores

El juez interino Juan Pablo Ortega hará lugar este viernes al pedido fiscal para indagar a su colega Pablo Flores, al frente del juzgado de Instrucción N 4, y le solicitará al Jurado de Enjuiciamiento que le quite los fueros, es decir que lo destituya. Todo se debe a que el magistrado está acusado en el escándalo del depósito oficial de vehículos de haber autorizado en forma indebida la entrega de una camioneta secuestrada al comisario Gustavo Padilla. Si no se remueve la protección constitucional que tiene, no podría ser obligado a comparecer como imputado.

Ortega estuvo trabajando durante todo este jueves en la resolución que dictará el viernes 18 de octubre. Según fuentes calificadas de la Justicia, ya tiene decidido que en la misma enviará el caso de Flores al Jurado de Enjuiciamiento, con el ánimo de que abra un proceso en su contra para sacarle los fueros y así poder indagarlo como imputado por las maniobras ilícitas con los vehículos que secuestraron en 2017 durante un allanamiento.

El comisario Padilla está siendo investigado además por presunta falsificación de documentos públicos. Venía actuando como jefe del depósito judicial de vehículos y es el principal involucrado en la causa que investiga Ortega. La Justicia sostiene que cometió el delito de abuso de autoridad por usar la camioneta en cuestiones personales y no estrictamente en lo laboral. Además de haber aprovechado su cargo para tomar contacto con la dueña de un Corsa secuestrado que estaba en el depósito y comprárselo porque no podía pagar la multa. Por todo eso, también le endilgan el incumplimiento de los debes de funcionario público.

Días atrás, detuvieron a otro policía vinculado al caso, José Luis Montiveros. Fuentes vinculadas a la investigación dijeron que este policía entregaba a Padilla información sobre los vehículos con problemas que llegaban a la planta verificadora de Pocito.

Una vez que los miembros del Jurado de Enjuiciamiento reciban el planteo de Ortega, se lo enviarán al Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, para que formule o no la acusación formal contra Flores.

En Tribunales suena fuerte la posibilidad de que Flores dé un paso al costado para evitar el Jury y ser removido del cargo. Entre otras cosas, porque ser destituido lo privaría el día de mañana de poder jubilarse con el 82 % móvil que la ley les da a los magistrados.

No es la primera vez que Flores queda en el ojo de la tormenta. No hace mucho, la Corte de Justicia lo suspendió por 30 días por la profunda morosidad que tenía en la resolución de varias causas que estaban en su poder.

La última vez que en la Justicia sanjuanina hubo un proceso de remoción contra un magistrado fue en 2017. El corista Juan Carlos Caballero fue denunciado ante la Cámara de Diputados para que le quitaran lo fueros por una causa de delitos de lesa humanidad y no dio tiempo a nada, porque prefirió renunciar para no quedarse sin jubilación.

En la misma resolución, es casi un hecho que Ortega procesará a Padilla. Al mismo tiempo, dictaría la falta de mérito para los otros efectivos que están en la mira (algunos compañeros de Padilla), por lo que seguirían siendo investigados.