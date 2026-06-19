Canadá venció con comodidad a Qatar en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial, pero el partido quedó marcado por la grave lesión de Ismael Koné a los nueve minutos del segundo tiempo.

La jugada se produjo cuando Assim Madibo intentó disputar el balón y terminó barriendo la pierna izquierda del mediocampista canadiense. El impacto provocó una fractura, dejando la extremidad visiblemente comprometida y generando una inmediata reacción de preocupación en el campo de juego.

El encuentro se detuvo de forma automática para la asistencia médica, mientras jugadores de ambos equipos quedaron impactados por la escena. El árbitro decidió expulsar a Madibo tras la infracción, en una acción que generó protestas de algunos futbolistas canadienses.

Koné debió abandonar el campo y posteriormente se confirmó que la lesión lo dejará fuera del Mundial, además de comprometer su actividad en el segundo semestre del año. El jugador, que pertenece al Sassuolo de Italia, iniciará un extenso proceso de recuperación.

En medio del impacto, el seleccionado canadiense tuvo un gesto de apoyo cuando Nathan Saliba dedicó uno de los goles mostrando la camiseta de su compañero lesionado.