Un partido de fútbol amateur disputado en el departamento 25 de Mayo terminó con un jugador detenido luego de que agrediera físicamente a uno de los árbitros que participó del encuentro.

El episodio ocurrió este fin de semana al finalizar el partido de cuarta división entre San Lorenzo y El Encón, correspondiente a la novena fecha de la Liga Veinticinqueña. El encuentro se jugó en la cancha de San Lorenzo, ubicada sobre calle Proyectada, en el interior del barrio Santa Rosa II.

Según informaron fuentes policiales, una vez concluido el cotejo deportivo, un jugador identificado con la camiseta número 9 se acercó al equipo arbitral para reclamar una supuesta infracción que, según su criterio, no había sido sancionada durante el desarrollo del encuentro.

En medio de la discusión, el futbolista perdió el control y agredió físicamente al primer asistente, Fernando Medina. De acuerdo con el informe oficial, el joven le propinó un golpe de puño en el sector izquierdo del cuello.

A pesar de la agresión, el árbitro no presentó lesiones visibles, aunque posteriormente se dirigió a la dependencia policial para formalizar la correspondiente denuncia contravencional por lo sucedido.

Ante la situación, efectivos de la Comisaría 10ª que prestaban servicio de seguridad en el evento intervinieron de inmediato y procedieron a la aprehensión del agresor. Luego fue trasladado a la Comisaría 32ª, de las Casauarinas, donde quedó alojado en calidad de depósito mientras avanzaban las actuaciones judiciales.

El jugador fue identificado como Nievas Segura, de 18 años. La causa quedó registrada en un expediente contravencional a disposición del Juzgado de Paz Letrado de 25 de Mayo, organismo que tomó intervención en el caso y determinará las medidas a seguir respecto del joven involucrado.

El hecho generó malestar entre los presentes debido a que se produjo una vez finalizado el encuentro deportivo, en un contexto donde los árbitros y asistentes cumplen funciones de control y aplicación de las reglas dentro de las competencias organizadas por la liga local.

Mientras tanto, la denuncia presentada por el asistente arbitral quedó incorporada al expediente contravencional que tramita la Justicia de Paz del departamento.