Un partido de fútbol en San Rafael terminó con una brutal agresión contra el árbitro y la suspensión de otro encuentro. El episodio ocurrió durante el partido de Reserva entre Sportivo Balloffet y Sportivo Pedal Club, correspondiente a la octava fecha de la Liga Sanrafaelina de Fútbol.

Todo comenzó después de una decisión arbitral. Pablo Sosa había amonestado al mediocampista Luciano Giménez, jugador del conjunto local. Poco después, el árbitro decidió expulsarlo por un exceso verbal.

La tarjeta roja desató la reacción del futbolista, quien atacó al juez en pleno campo de juego. El golpe hizo que Sosa cayera al césped y permaneciera sin conocimiento durante algunos minutos.

El árbitro tuvo que ser trasladado

Luego de la agresión, el árbitro recibió asistencia médica y fue trasladado a un centro de salud. Los profesionales constataron que había sufrido una pérdida de conocimiento y quedó bajo observación.

Más tarde, Sosa recibió el alta médica, aunque el episodio generó consecuencias inmediatas en la jornada futbolística de la Liga Sanrafaelina.

El partido de Primera también fue suspendido

Sosa había sido designado como árbitro asistente para el encuentro de Primera División que debían disputar los mismos clubes después del partido de Reserva.

Sin embargo, debido a la agresión sufrida, no pudo cumplir con esa función. Ante esta situación, la Mesa Directiva de la Liga Sanrafaelina resolvió suspender el partido principal entre Balloffet y Pedal.

El encuentro deberá ser reprogramado.

Ahora deberán definir las sanciones

El violento episodio quedó registrado y generó repercusión en el fútbol mendocino. La Liga Sanrafaelina deberá analizar lo ocurrido y determinar las consecuencias disciplinarias para el jugador involucrado.

La agresión vuelve a poner en discusión la violencia dentro de las canchas y los riesgos que enfrentan los árbitros durante los partidos de las distintas categorías.