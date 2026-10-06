El fútbol del interior sanjuanino vuelve a ser el escenario de una emotiva historia donde el talento deportivo y el esfuerzo familiar se cruzan con la necesidad de solidaridad comunitaria. En esta oportunidad, el protagonista de la noticia es Juan Ignacio Muñoz, un joven deportista de 16 años oriundo de la localidad de Villa Mercedes, en Jáchal.

Actualmente, el muchacho se desempeña como jugador en el Club Atlético Pampa, una institución local en la que ha desarrollado con dedicación su formación deportiva.

Tras un constante trayecto de esfuerzo, entrenamiento y verdadera pasión por la pelota en las canchas de su comunidad, al joven se le presentó una oportunidad determinante para su futuro profesional: una prueba futbolística en el Club Atlético Independiente, en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, para concretar este ansiado viaje desde el departamento sanjuanino hacia la Capital Federal, la familia Muñoz debe afrontar un complejo obstáculo económico que pone en riesgo la travesía.

La comitiva estará integrada por Juan Ignacio y su padre, quien actualmente se encuentra desempleado, circunstancia que impide a la familia cubrir por medios propios los gastos operativos que demanda el traslado.

Entre las erogaciones indispensables a financiar se destacan los pasajes de ida y vuelta para ambos, sumados a los gastos de manutención diaria y el hospedaje durante los días en que se extienda la evaluación deportiva.

Campaña solidaria

Ante este escenario de restricción financiera, el propio futbolista decidió expresar públicamente a través de las redes sociales la trascendencia de la prueba institucional en el predio de Avellaneda.

En sus declaraciones, el joven remarcó la importancia de la oportunidad recibida y ratificó su absoluto compromiso para dar el máximo nivel en la cancha: “Hoy tengo la oportunidad de viajar a Buenos Aires para realizar una prueba en Independiente y quiero dar lo mejor de mí”.

Con el propósito fundamental de costear la logística del viaje y evitar que la falta de recursos frustre su sueño deportivo, la familia dio inicio a una campaña de colaboración orientada a los vecinos de Jáchal y a la comunidad en general.

A los aportes monetarios directos se suma el pedido expreso de difundir el caso en redes sociales y medios de comunicación, con la firme esperanza de tomar contacto con personas o entidades que puedan colaborar de manera directa con pasajes o brindar facilidades de alojamiento.

Para todas aquellas personas o instituciones que deseen colaborar económicamente con esta causa, la familia difundió los datos oficiales para efectuar transferencias bancarias: