Un ladrillazo contra un auto habría originado la pelea donde murió un menor

Un ladrillazo contra un automóvil desató un violento enfrentamiento que terminó con la vida de un adolescente de 17 años y dejó a su hermano gemelo lesionado. El hecho se registró entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana, en circunstancias en que un grupo de jóvenes se retiraba de un evento desarrollado en una finca situada sobre calle Alfonso XIII, entre Calle 13 y Calle 14, en el departamento Pocito.

La agresión inicial se produjo cuando personas desconocidas arrojaron un trozo de ladrillo contra el vehículo en el que se desplazaban los adolescentes. Ante el impacto en la carrocería, el conductor resolvió detener la marcha y descender para verificar los daños materiales. En ese momento comenzó una disputa entre los dos grupos que escaló de manera inmediata hacia agresiones físicas de gravedad.

En medio de la gresca, uno de los hermanos de 17 años sufrió una herida de arma blanca en la zona del tórax, mientras que su hermano gemelo presentó una lesión de corte en uno de sus brazos.

Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas en el mismo automóvil por sus allegados hasta el Hospital Dr. Federico Cantoni. Debido a la complejidad y gravedad de la herida en el pecho, el joven fue derivado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, establecimiento donde se constató su fallecimiento minutos después de su ingreso. La investigación judicial quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, organismo que trabaja en las tareas correspondientes para identificar a los participantes del enfrentamiento y determinar las responsabilidades del homicidio.