Una enfermera de 57 años sufrió un violento robo cuando fue a atender a un paciente con internación domiciliaria en el barrio Del Bono, en Capital. El hecho ocurrió el sábado 17 de octubre, cerca de las 14.30, cuando dos delincuentes que circulaban en moto le robaron su vehículo de 110 cilindradas tras derribarla de un empujón.

La víctima fue identificada como Myriam Sagua. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y muestra cómo los sospechosos llegaron a bordo de una motocicleta negra. Uno de ellos descendió y empujó con fuerza a la mujer, que cayó al suelo y se golpeó durante el ataque.

Mientras la enfermera intentaba reincorporarse, los delincuentes aprovecharon para llevarse su moto en cuestión de segundos.

El ataque quedó registrado en video

Las imágenes permiten observar la rapidez con la que actuaron los ladrones. El empujón provocó que Sagua perdiera el equilibrio y cayera violentamente. Según la reconstrucción publicada, la mujer también pudo haber impactado contra la pared de la vivienda, lo que habría agravado las consecuencias del golpe.

El robo ocurrió mientras la trabajadora de la salud cumplía con su labor y había llegado al domicilio para controlar a un paciente.

Denunció el robo y detectó movimientos en una tarjeta

Después del episodio, Sagua radicó la denuncia en la Comisaría 4ª. Además de la pérdida de su motocicleta, advirtió movimientos en una tarjeta que había dejado guardada en la gaveta del rodado.

Ante esa situación, sospecha que los delincuentes podrían haber utilizado la tarjeta luego de sustraer el vehículo. Este elemento se sumó a las consecuencias del robo, que quedó documentado por las cámaras de seguridad.