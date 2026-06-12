Un ladrón forzó la entrada de una casa y la desvalijó mientras la dueña dormía

Una vecina de 48 años, de apellido Ferreyra, denunció un robo en su vivienda ubicada en el departamento de Chimbas. El hecho ilícito fue descubierto por la damnificada este jueves por la mañana, pasadas las 08:00, al momento de despertarse. En ese instante, la mujer advirtió que una de las ventanas del inmueble había sido forzada para permitir el ingreso de personas extrañas.

De acuerdo con la información policial, el delincuente sustrajo un televisor, una mochila, varias prendas de vestir y parte de la mercadería que la víctima tenía almacenada en el lugar.

Los investigadores policiales y judiciales bajo la órbita de la UFI de Delitos contra la Propiedad estiman que el robo ocurrió durante la madrugada, momento en que la propietaria descansaba y no percibió movimientos sospechosos.

La propiedad cuenta con un sistema de cámaras de seguridad que registró la presencia de un hombre en el interior de las instalaciones. El personal a cargo de la pesquisa analiza actualmente los soportes audiovisuales captados por los dispositivos con el objetivo de identificar al autor del hecho y lograr el esclarecimiento del caso.