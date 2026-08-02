Un insólito robo bajo la modalidad escruche terminó con un joven detenido durante la madrugada de este domingo en Rawson. El sospechoso habría ingresado a una vivienda ubicada sobre el Callejón Comunero y escapó con una gran cantidad de pertenencias, entre ellas una cama de madera de dos plazas.

El damnificado es un joven de 24 años, de apellido Ontivero, quien al advertir el robo dio aviso inmediato al sistema de emergencias. El operador del Cisem coordinó el desplazamiento de los recursos y envió un móvil de la jurisdicción hasta el lugar.

Con la descripción de los elementos sustraídos, efectivos de la Comisaría 35ª desplegaron un operativo cerrojo y realizaron recorridas preventivas por las inmediaciones. Durante el procedimiento, los uniformados interceptaron a un joven que circulaba con múltiples pertenencias de dudosa procedencia.

Al requisarlo y solicitarle que exhibiera los objetos que llevaba, los policías constataron que coincidían con los elementos denunciados como robados por la víctima.

Entre los efectos recuperados había una cama de madera de dos plazas, una tenaza con mango plástico rojo y negro, seis llaves de tubo, una llave criquet, un router de una empresa de telecomunicaciones, distintos dispositivos electrónicos con sus respectivos cables y varias prendas de vestir de mujer y de bebé.

El sospechoso fue identificado como Barrera, de 20 años. Al no poder justificar el origen de los objetos, quedó inmediatamente demorado.

Por la magnitud del procedimiento, se dio intervención al Sistema Acusatorio. Un ayudante fiscal de la UFI Flagrancia se hizo presente y dispuso el inicio del legajo bajo el régimen de procedimiento especial de Flagrancia.

El joven quedó alojado en los calabozos de la dependencia policial y permanece a la espera de la audiencia judicial correspondiente.