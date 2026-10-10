Un ladrón golpeó con un fierro en la cabeza a una jubilada durante un asalto ocurrido en la madrugada del viernes en Capital, San Juan. El delincuente ingresó por la fuerza a la vivienda, le exigió dinero a la mujer y, como no tenía efectivo para entregarle, la atacó y escapó.

El hecho se registró pasadas las 3 de la mañana en una casa ubicada sobre calle Rogelio Cerdera, entre General Acha y Paraná, en la zona de Concepción. La víctima vive sola y sufrió una herida cortante en la cabeza como consecuencia de la agresión.

De acuerdo con la información del caso, el asaltante violentó la puerta de ingreso para entrar al domicilio. Una vez dentro, sorprendió a la jubilada y comenzó a reclamarle dinero. Ante la falta de efectivo, utilizó un objeto de hierro para golpearla.

El delincuente escapó tras la agresión

La situación fue comunicada a la Policía mediante un llamado de emergencia registrado a las 3.43. Los efectivos acudieron al lugar para intervenir y comenzar las actuaciones correspondientes.

Según la descripción aportada, el sospechoso llevaba un pasamontañas, una campera oscura y un pantalón claro. Esa vestimenta es uno de los datos que se buscan establecer para avanzar en su identificación.

Tras golpear a la mujer, el delincuente huyó de la vivienda. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre su paradero ni se informó que haya sido detenido.

Investigan el violento asalto en Concepción

La investigación quedó a cargo de efectivos de la Comisaría 2ª y del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad, quienes trabajan para esclarecer el episodio e identificar al responsable.

El caso se centra en el ingreso violento al domicilio y la agresión contra la jubilada, que terminó herida luego de que el ladrón no consiguiera el dinero que buscaba.