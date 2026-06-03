Un ladrón robó un móvil policial y se llevó una escopeta de los efectivos

Dos efectivos de la Subcomisaría del Barrio Buenaventura Luna protagonizaron un episodio que hoy mantiene en alerta a la zona sur de San Juan. El lunes uno de junio, entre las 20 y las 22, desapareció una escopeta Remington 870 Tactical del interior de su patrullero.

Se trata de una versión moderna que reemplaza a las antiguas Ithaca y su pérdida generó un profundo malestar en la cúpula de la fuerza provincial. Desde los mandos superiores calificaron el hecho como una "negligencia imperdonable" por parte del oficial de la patrulla y de su chofer, quienes eran los únicos responsables del armamento.

El fiscal Andrés Ghilardi, perteneciente a la UFI Delitos contra la Propiedad, lidera la investigación para reconstruir el recorrido del móvil. Según el relato oficial, los uniformados viajaron al Instituto Nazario Benavídez, en Zonda, para trasladar a un adolescente. Los policías afirmaron que, al llegar al predio, el vehículo quedó estacionado unos minutos "sin registrar ninguna novedad" antes de emprender el regreso.

Una vez en la dependencia de Rawson, dejaron el patrullero en la puerta con las puertas trabadas e ingresaron al edificio. Fue cerca de las 22 cuando, al regresar al coche, notaron que el arma ya no estaba en el asiento trasero. Ante el fiscal, los agentes admitieron que "ni siquiera saben en qué momento" les quitaron la escopeta. Actualmente se analizan las grabaciones de seguridad del Gran San Juan y Zonda para intentar localizar al ladrón.

Existen dos hipótesis principales sobre el robo: una posibilidad es que ocurrió en la puerta del instituto de menores y la otra sugiere que fue sustraída mientras el móvil esperaba fuera de la subcomisaría. Este incidente se suma a otros hechos recientes que involucran a la fuerza, como el robo en la vivienda de una mujer policía en Rawson o el caso de una efectiva que deberá pagar una multa tras permitir que una detenida escapara del Hospital de Albardón.