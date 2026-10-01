Un libro toma la historia de 15 casas que impactaron en la arquitectura sanjuanina

Marcelo Vizcaíno presenta “Domicilio Familiar”, una obra que recorre viviendas construidas tras el terremoto de 1944 y propone mirar la arquitectura como parte de la memoria provincial.Hablar de la arquitectura de San Juan también implica hablar de su historia, sus transformaciones y las formas en que sus habitantes reconstruyeron sus vidas. Con esa perspectiva, el arquitecto y escritor Marcelo Vizcaíno presenta “Domicilio Familiar: notas sobre 15 casas de San Juan”, su segundo libro dedicado a la arquitectura local.

La obra propone un recorrido por 15 viviendas modernas proyectadas y construidas durante las décadas posteriores al terremoto de 1944, período en el que la ciudad atravesó un profundo proceso de reconstrucción y comenzó a incorporar los principios de la arquitectura moderna.

El punto de partida del autor es la escasa bibliografía sobre la arquitectura sanjuanina que pueda ser consultada por lectores que no necesariamente pertenecen al ámbito académico. A partir de esa observación, Vizcaíno desarrolla una publicación que busca acercar el tema a un público más amplio y abrir una conversación sobre las formas de habitar la provincia.

“Domicilio Familiar” continúa el trabajo iniciado en “Arquitectura recobrada”, publicado en 2021. En aquel libro, el arquitecto recuperó dibujos y planos de edificios sanjuaninos poco conocidos que, en muchos casos, desaparecieron a causa del terremoto. En esta nueva obra, en cambio, el foco está puesto en un espacio más íntimo: la vivienda familiar.

Con prólogo del arquitecto chileno Mathías Klotz, el libro presenta cada una de las casas como una oportunidad para conocer diferentes decisiones arquitectónicas y constructivas. Sin embargo, la propuesta no se limita al análisis de planos, estilos o características formales.

Las viviendas son abordadas como testimonios de una época marcada por la reconstrucción de San Juan y por la aparición de nuevas maneras de pensar la vida doméstica. En ese contexto, la arquitectura moderna convivió con las expectativas de las familias que buscaban construir una nueva vida después de una de las mayores tragedias de la historia provincial.

La casa como parte de la historia

Uno de los ejes de la publicación es la relación entre vivienda, memoria e identidad. Para Vizcaíno, el primer domicilio ocupa un lugar trascendental en la vida de una persona y, por ese motivo, una casa puede ser mucho más que una construcción.

Las 15 viviendas seleccionadas permiten observar las aspiraciones de quienes las habitaron y los cambios sociales que atravesó San Juan durante las décadas posteriores al terremoto. Cada domicilio aparece, así, como parte de una historia individual, pero también como una pieza de la memoria colectiva.

La publicación busca poner en discusión la relación entre los modelos de arquitectura moderna que llegaron con la reconstrucción y las necesidades, deseos y formas de vida de las familias sanjuaninas. De este modo, las casas funcionan como espacios donde se cruzan las decisiones de los arquitectos y las expectativas de quienes las convirtieron en hogares.

El proyecto fue editado por la Editorial de la Universidad Nacional de San Juan y contó con financiamiento de la Ley de Mecenazgo, luego de que Vizcaíno resultara ganador de un concurso. El respaldo permitió concretar una obra que apunta a recuperar y poner en circulación parte del patrimonio arquitectónico de la provincia.

Presentación del libro

“Domicilio Familiar: notas sobre 15 casas de San Juan” será presentado este miércoles 1 de octubre, a las 20:30, en la sede del Colegio de Arquitectos de San Juan.

La presentación estará orientada no solamente a profesionales y estudiantes de arquitectura, sino también a lectores interesados en la historia y el patrimonio provincial. La propuesta busca recuperar la mirada sobre aquellas viviendas que, además de representar determinadas corrientes arquitectónicas, conservan las huellas de las familias y de una sociedad que atravesó una profunda transformación después de 1944.

A través de esas 15 casas, Vizcaíno plantea una forma de acercarse a la arquitectura sanjuanina desde una perspectiva que combina patrimonio, historia y experiencias cotidianas: mirar cómo se construyeron los hogares también permite comprender cómo una provincia volvió a imaginar su futuro.