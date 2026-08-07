Un mediático juega a dos puntas con unas famosas: quiénes son

Roberto García Moritán se encuentra en el centro de la atención mediática tras ser vinculado sentimentalmente con dos figuras públicas de manera simultánea. El periodista Andrés Amores capturó imágenes del empresario caminando por las calles de Palermo junto a Emily Ceco, quien participó en el programa Love Is Blind.

Según trascendió, el primer contacto entre ambos ocurrió en el ámbito laboral de la influencer. Amores detalló que "Emily Ceco, exparticipante de Love Is Blind, y Roberto se conocieron en la radio donde ella trabaja".

El vínculo entre el exmarido de Pampita y la joven parece avanzar de forma positiva, aunque con las limitaciones propias de sus agendas. Sobre la dinámica de sus encuentros, el periodista señaló que "La foto fue tomada en Palermo, zona donde vive el exmarido de Pampita. El vínculo viene muy bien, pero se ven cuando coinciden por temas de horarios y organización". Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando Pilar Smith y Pepe Ochoa aportaron nuevos datos en el programa LAM.

Ochoa reveló que el empresario no solo mantendría este vínculo, sino que también estaría frecuentando a la Diputada Nacional por Corrientes, Virginia Gallardo. El panelista fue contundente al afirmar que "No solo está saliendo con Emily, sino también con Virginia Gallardo".

De acuerdo con testimonios de vecinos del edificio de Moritán, ambos habrían sido vistos juntos durante la madrugada. Aunque en el pasado ya se los había relacionado, los protagonistas se encargaron de desmentirlo en aquel momento.

En cuanto a su historial sentimental reciente, Moritán tuvo un breve romance con Priscila Crivocapich que llegó a su fin hace poco tiempo. Al referirse a esa ruptura, el propio empresario comentó que "Las cosas no salieron como pensábamos, nada más".

Por su parte, Emily Ceco rehízo su vida tras atravesar una situación judicial compleja que terminó con la condena de Santiago Martínez a 15 años de prisión por tentativa de femicidio y otros delitos contra ella. Antes de estos rumores, la influencer se mostraba en pareja con Kevin Caragutti. Hasta el momento, ninguna de las partes involucradas ha brindado declaraciones oficiales sobre estas nuevas versiones que los vinculan.