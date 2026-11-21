Un medicamento oral combinado con quimioterapia consiguió resultados alentadores en un ensayo clínico contra el cáncer de páncreas avanzado: en uno de cada 12 pacientes, los tumores dejaron de ser visibles en las tomografías. Además, el tratamiento logró controlar el crecimiento de la enfermedad en más del 90% de los participantes, un resultado que despertó expectativas entre los especialistas.

Se trata del daraxonrasib, un fármaco que actúa sobre las mutaciones RAS, especialmente las relacionadas con el gen KRAS, que intervienen en el desarrollo y la multiplicación de las células tumorales. La investigación evaluó su uso junto con dos medicamentos de quimioterapia, gemcitabina y nab-paclitaxel, en personas con cáncer de páncreas metastásico.

Los resultados actualizados del ensayo clínico en fase I/II fueron presentados el 20 de noviembre durante el simposio EORTC-NCI-AACR, realizado en Barcelona. El estudio incluyó a 61 pacientes que habían recibido el diagnóstico de cáncer de páncreas avanzado y todavía no habían comenzado un tratamiento para esa etapa de la enfermedad.

Los datos mostraron que el 90,2% de los participantes logró mantener la enfermedad bajo control. En tanto, el 60,7% presentó una reducción significativa de los tumores o una respuesta completa. Dentro de ese grupo, el 8,2% tuvo una desaparición de las lesiones detectables en los estudios por imágenes.

Los investigadores destacaron que estos resultados son especialmente relevantes frente a las dificultades que presenta el tratamiento del cáncer de páncreas cuando ya se extendió a otros órganos. Sin embargo, aclararon que la desaparición de los tumores en las tomografías no significa necesariamente que la enfermedad haya sido curada.

Cómo funciona el medicamento que apunta a las mutaciones KRAS

El daraxonrasib pertenece a una nueva generación de tratamientos dirigidos que buscan intervenir en los mecanismos que permiten que las células cancerosas crezcan y se multipliquen.

El fármaco actúa sobre las proteínas de la familia RAS, que funcionan como señales para regular el crecimiento celular. Cuando presentan determinadas mutaciones, estas señales pueden permanecer activadas y favorecer la multiplicación descontrolada de las células tumorales.

Las alteraciones en KRAS son particularmente frecuentes en el cáncer de páncreas. Durante décadas, estas mutaciones representaron uno de los principales desafíos para la investigación oncológica, debido a la dificultad para desarrollar medicamentos capaces de bloquearlas.

La estrategia del daraxonrasib consiste en interferir en esas señales y limitar el impulso que favorece el crecimiento del tumor. En el ensayo, el medicamento se administró por vía oral una vez al día y se combinó con gemcitabina y nab-paclitaxel, dos fármacos utilizados en tratamientos de quimioterapia.

La combinación permitió observar respuestas más profundas en algunos pacientes y un mayor tiempo de control de la enfermedad, según los resultados presentados por el equipo investigador.

Qué resultados obtuvo el ensayo clínico

La investigación realizó un seguimiento de los participantes durante una mediana de 18,3 meses. Entre los principales resultados se destacó que el 90,2% logró controlar la enfermedad, mientras que el 60,7% presentó una reducción o desaparición de los tumores.

Otro dato relevante fue el tiempo que transcurrió antes de que la enfermedad volviera a avanzar. La mediana de supervivencia libre de progresión fue de 12,8 meses. Esto significa que, para la mitad de los participantes, ese período sin progresión de la enfermedad fue de al menos ese tiempo.

Además, el 76,6% de los pacientes continuaba con vida al cumplirse un año desde el inicio del tratamiento.

Los investigadores consideraron que los resultados justifican continuar con estudios de mayor escala. De todas maneras, el ensayo inicial no contó con un grupo de comparación que recibiera únicamente quimioterapia, por lo que todavía no permite determinar con precisión cuánto del beneficio observado corresponde exclusivamente a la incorporación del daraxonrasib.

Por qué el avance genera expectativas en el cáncer de páncreas

El cáncer de páncreas es una de las enfermedades oncológicas más difíciles de tratar, especialmente cuando se diagnostica en etapas avanzadas. En muchos casos, la enfermedad se detecta cuando ya se extendió a otros órganos, lo que limita las posibilidades terapéuticas.

En ese escenario, la posibilidad de actuar directamente sobre las mutaciones que impulsan el crecimiento tumoral representa una línea de investigación de especial interés.

El oncólogo Wungki Park, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York y uno de los investigadores vinculados al estudio, destacó la profundidad de las respuestas observadas y el tiempo durante el cual algunos pacientes lograron mantener la enfermedad controlada.

La expectativa también está relacionada con el potencial de estos tratamientos para otros tipos de tumores que presentan alteraciones similares en las proteínas RAS, aunque esa posibilidad requiere investigaciones específicas.

Qué falta saber sobre el tratamiento

Pese a los resultados, los especialistas advierten que todavía no se puede hablar de una cura para el cáncer de páncreas. Que una lesión deje de ser visible en una tomografía no significa necesariamente que hayan desaparecido todas las células cancerosas del organismo ni que la enfermedad no pueda reaparecer.

También será necesario conocer cuánto tiempo se mantienen las respuestas, si el tratamiento consigue mejorar la supervivencia a largo plazo y qué pacientes pueden obtener mayores beneficios.

El daraxonrasib ya recibió autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para determinados adultos con cáncer de páncreas metastásico que recibieron al menos un tratamiento sistémico previo o que no son candidatos a quimioterapia combinada. Sin embargo, esa autorización no equivale a una aprobación general para utilizar la combinación evaluada en este ensayo como tratamiento inicial.

Por eso, los investigadores consideran que los resultados abren una nueva etapa en el abordaje de la enfermedad, aunque todavía hacen falta estudios más amplios para establecer el alcance real de este avance.