Un violento episodio ocurrió durante la tarde del domingo en el interior del barrio La Estación, en jurisdicción de la Comisaría 6ª, donde un adolescente de 17 años fue detenido después de amenazar con un arma de fabricación casera al personal policial que intervino para disolver una gresca entre varias personas.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico Sur, quienes cerca de las 19 fueron comisionados por la base de Motorizada N° 2 para dirigirse a la manzana 10 del barrio La Estación, donde vecinos alertaron sobre una pelea que se desarrolló en plena vía pública.

Al arribar al lugar, los uniformados observaron que varias personas se agredieron físicamente en medio de la calzada. Ante esa situación, los efectivos intervinieron para separar a los involucrados y concretaron la aprehensión de uno de los participantes con el objetivo de controlar el conflicto.

Sin embargo, mientras el procedimiento se desarrolló, un segundo hombre salió desde una vivienda cercana con un arma de fabricación casera, conocida comúnmente como "tumbera". Según el informe policial, el joven empuñó el arma y la dirigió tanto hacia los efectivos como hacia las personas que permanecieron en el lugar, al tiempo que gritó: "Los voy a matar, dejen a mi papá".

Este elemento sería el percutor del arma casera.

La situación generó un momento de máxima tensión. De inmediato, el personal policial avanzó para reducir al sospechoso, quien retrocedió hacia el interior de la vivienda e intentó escapar. A los pocos metros, los efectivos lograron alcanzarlo y detenerlo, aunque el adolescente opuso una fuerte resistencia.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron el arma utilizada en las amenazas. Se trata de una tumbera confeccionada de manera artesanal con dos caños de gas unidos mediante una soldadura, preparada para efectuar detonaciones. En la inspección realizada posteriormente no encontraron cartuchos en el lugar del hecho.

El detenido fue identificado es de apellido Herrera, de 17 años, domiciliado en el barrio La Estación.

La causa quedó caratulada como amenazas agravadas por el uso de arma y fue tramitada bajo el Sumario 67/26. Debido a que el acusado fue menor de edad, los efectivos realizaron las consultas correspondientes con el Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, que dispuso recibir la denuncia y ordenar el traslado del adolescente al Centro de Admisión y Derivación (CAD), mientras continuó el avance de la investigación.