Un procedimiento policial realizado en el barrio General Acha, en Concepción, derivó en una violenta secuencia que terminó con un efectivo lesionado por quemaduras, un joven detenido y momentos de extrema tensión entre uniformados y familiares del agresor.

El episodio se desencadenó cuando personal policial intervino ante una situación de disturbios en la vía pública protagonizada por una joven. Según indicaron fuentes vinculadas al procedimiento, los efectivos avanzaron con la aprehensión de la mujer, situación que provocó la reacción de su pareja, un joven conocido en el ambiente delictivo con el apodo de "El Droguita".

De acuerdo con las primeras informaciones, el muchacho tomó una pava eléctrica que contenía agua hirviendo y atacó a un efectivo policial que cumplía funciones en la zona. El líquido caliente impactó sobre el brazo y la mano derecha del uniformado, provocándole quemaduras que requirieron asistencia médica inmediata.

La agresión ocurrió en inmediaciones de la Casilla General Acha, donde el policía lesionado desempeñaba tareas de prevención. Tras recibir el ataque, el uniformado solicitó apoyo a otras unidades para controlar la situación, ya que el conflicto escaló rápidamente.

Fuentes policiales señalaron que familiares del agresor se sumaron al enfrentamiento y comenzaron a lanzar piedras y otros elementos contra los efectivos que acudieron en apoyo. Incluso, un escribiente que presta servicios en la base policial manifestó que tanto el joven apodado "El Droguita" como sus allegados arrojaron agua caliente y elementos contundentes contra la dependencia antes de darse a la fuga.

El episodio violento ocurrió atras de la casa del "Droguita"

La situación obligó a reforzar el operativo para restablecer el orden. Durante los incidentes, la pava eléctrica utilizada para la agresión se rompió y sus restos quedaron esparcidos sobre la calzada.

En medio de la gresca, el agresor resultó herido. De acuerdo con las versiones preliminares, habría recibido el impacto de cartuchos de goma antitumulto disparados por personal policial durante las maniobras destinadas a controlar el desorden y evitar nuevas agresiones.

Finalmente, los uniformados lograron reducir y detener al sospechoso, quien fue trasladado a la sede de Comisaría 2ª, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales para el avance de las actuaciones correspondientes.

Por su parte, el policía herido, el agente Núñez recibió las primeras atenciones en el lugar y posteriormente fue trasladado para una evaluación más exhaustiva de las lesiones ocasionadas por el agua caliente en una de sus manos. Además, se solicitó la intervención del servicio de emergencias médicas 107 para asistir al efectivo.

Las actuaciones continuaron bajo un sumario con intervención de la Oficina Judicial Penal de Niñez y Adolescencia Primera Nominacion, para determinar con precisión la participación de cada una de las personas involucradas en los disturbios y establecer las responsabilidades penales.