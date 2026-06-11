Un adolescente de 16 años atropelló y mató a un hombre en la ciudad jujeña de Palpalá, escapó sin asistir a la víctima y horas más tarde se entregó ante la Policía acompañado por su padre y un abogado.

El trágico episodio ocurrió el martes 9 de junio, pasadas las 23, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 200. Tras un llamado al sistema de emergencias, efectivos de la Comisaría Seccional N° 23 y personal del SAME acudieron de inmediato al lugar.

Al arribar, los médicos constataron que la víctima, un hombre cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente y que tendría entre 50 y 60 años, ya no presentaba signos vitales debido a las graves lesiones sufridas en el impacto.

Según indicaron fuentes policiales, el peatón sufrió múltiples fracturas y heridas de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el acto.

Tras el choque, el conductor del vehículo no detuvo su marcha para auxiliar a la víctima y se dio a la fuga, lo que motivó un operativo cerrojo en la zona para intentar dar con el responsable.

Sin embargo, horas después, un hombre de 57 años se presentó en la guardia de la Seccional 23 junto a su hijo de 16 años y un asesor legal, donde informó que el menor había sido el protagonista del hecho.

También indicaron que el vehículo involucrado era una camioneta Toyota Corolla Cross de color bordó, la cual se encontraba en el domicilio familiar del barrio General Savio.

Por disposición de la ayudante fiscal María Eugenia Guaymas Torres, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Alto Comedero para la realización de la autopsia correspondiente.

Asimismo, la Policía procedió al secuestro preventivo del vehículo, de las prendas de vestir del joven y de otros elementos hallados en la escena, que serán sometidos a peritajes mecánicos y forenses.

Según las primeras informaciones, el test de alcoholemia realizado al menor arrojó resultado negativo. La causa fue caratulada de manera preliminar como homicidio culposo en accidente de tránsito, mientras la Justicia avanza en la definición de su situación procesal.