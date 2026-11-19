El procedimiento se realizó en la intersección de calles Lemos y 5, en Rawson. El menor conducía a alta velocidad y realizaba maniobras peligrosas. La Justicia ordenó secuestrar el rodado e iniciar actuaciones para determinar su procedencia.

Un adolescente de 15 años quedó involucrado en una investigación policial luego de que efectivos de la División Comando Sur detectaran que circulaba en una motocicleta con el número de cuadro aparentemente limado. El procedimiento ocurrió durante la tarde del miércoles 18 de noviembre, en el departamento Rawson, cuando los uniformados realizaban recorridas de prevención y seguridad.

La moto será sometda a pericias de revenido químico para tratar de recuperar los números originales.

El episodio se registró alrededor de las 18.30, en la intersección de calles Lemos y 5. Según el informe policial, los efectivos observaron a un motociclista que circulaba a alta velocidad y realizaba maniobras peligrosas. Ante esa situación, decidieron interceptarlo a pocos metros y detener su marcha para identificarlo.

El conductor fue identificado y tenía 15 años, con domicilio en el departamento Rawson. Cuando los policías le solicitaron la documentación del vehículo, comprobaron que no contaba con ningún papel que acreditara su titularidad o procedencia.

La situación tomó otro rumbo cuando los uniformados realizaron una inspección del rodado. Durante esa verificación advirtieron que la numeración del cuadro presentaba signos de desgaste y aparentaba haber sido limada, una irregularidad que impidió establecer en ese momento la identificación del vehículo.

Frente a ese hallazgo, el personal de la División Comando Sur realizó las consultas correspondientes con el Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. La jueza María Julia Camus fue interiorizada sobre las circunstancias del procedimiento y dispuso que la motocicleta quedara secuestrada y alojada en la dependencia policial jurisdiccional.

Además, ordenó iniciar actuaciones preliminares para establecer la procedencia del rodado, bajo el número 92/2026, e intervenir a la Comisaría Sexta. También dispuso que se notificara al progenitor del adolescente sobre lo ocurrido y que el menor fuera entregado a su responsable legal.

El procedimiento estuvo a cargo del oficial ayudante Fernando Ontivero y el cabo Javier Aciar, quienes se movilizaban en el móvil H-60.

La investigación buscará determinar el origen de la motocicleta y establecer si la irregularidad detectada en la numeración del cuadro está relacionada con algún ilícito previo. Por el momento, el rodado permaneció secuestrado mientras avanzaron las actuaciones judiciales.