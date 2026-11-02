Un menor de Chimbas fue baleado en la pierna y lo trasladaron al hospital

Un dramático suceso tuvo lugar en el departamento Chimbas durante las primeras horas de este lunes cuando un adolescente de diecisiete años resultó herido de bala en plena vía pública y su madre, Violeta Mabel Aracena, de cincuenta y siete años, prefirió no denunciar según Telesol Diario.

El alerta inicial ingresó a través del sistema de emergencias como una supuesta lesión cortante en una pierna, movilizando de inmediato a personal policial y médico hasta la Manzana K del Barrio Los Toneles para brindar asistencia médica al jovencito.

Al entrevistarse con los efectivos y los profesionales de la salud, el propio menor de edad reveló que la lesión había sido provocada momentos antes mediante un disparo de arma de fuego perpetrado por un sujeto en el Barrio Los Tamarindos.

Pese a la gravedad del cuadro clínico y a la agresión sufrida, la víctima se negó rotundamente a brindar detalles sobre la identidad del atacante y sobre las circunstancias precisas en las que se produjo el violento episodio armado.

Ante la urgencia médica, la médica de guardia y el personal sanitario dispusieron el traslado inmediato del herido hacia el Hospital Rawson en compañía de su progenitora, Violeta Mabel Aracena, conforme a los datos brindados por el medio sanjuanino.

Tras tomar conocimiento de la situación, la Comisaría vigesimosexta se comunicó con el sistema acusatorio y el ayudante fiscal de turno, Andrés Cerutti, ordenó al oficial ayudante Nahuel Salinas entrevistarse con la madre en el nosocomio.

La intención inicial de la justicia era formalizar la denuncia penal por el delito de lesiones y dar intervención inmediata a la unidad fiscal correspondiente, pero la situación legal dio un giro inesperado al llegar al centro asistencial.

Al ser consultada por el personal policial de servicio, la madre del menor herido manifestó expresamente que no deseaba radicar ninguna denuncia formal por lo ocurrido, procediéndose en el lugar a labrar el acta de abstención correspondiente.