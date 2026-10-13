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Un menor fue aprehendido tras un robo en el barrio René Favaloro
Por Ariel Patruceli
Un adolescente de 17 años fue aprehendido este domingo 11 de octubre en el barrio René Favaloro, en Pocito, luego de que vecinos alertaran a la Policía sobre la presencia de un sospechoso que habría ingresado a un techo para sustraer elementos de una vivienda. Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron una guitarra criolla con su funda y una lámpara de luces LED de 64.
El episodio ocurrió alrededor de las 16.36, cuando personal del Comando Sur realizaba recorridas de prevención y seguridad. En ese momento, el operador de turno del sistema Trueno Halcón comisionó a los uniformados hasta la manzana F, del barrio René Favaloro, tras recibir un aviso sobre un hombre que se encontraba en el techo de una propiedad y estaría sustrayendo pertenencias.
Al llegar al lugar, los policías observaron a un joven cuyas características coincidían con las aportadas en la comunicación. Sin embargo, cuando advirtió la presencia de los uniformados, el sospechoso emprendió la fuga y arrojó varios elementos durante el recorrido.
Los efectivos iniciaron una persecución a pie que terminó pocos minutos después, con la aprehensión del adolescente dentro del mismo barrio. El procedimiento estuvo a cargo del oficial ayudante Fernando Ontivero y el cabo Javier Aciar, quienes se movilizaban en el patrullero H-60.
Una vez que lograron reducir al sospechoso, los policías regresaron al sector donde había descartado los objetos. Allí encontraron una guitarra de tipo criolla con su respectiva funda y una lámpara de luces LED de 64, elementos que quedaron secuestrados para avanzar con las actuaciones correspondientes.
Posteriormente, los uniformados se dirigieron hasta la vivienda señalada en el aviso inicial, donde entrevistaron a la víctima, quien reconoció los objetos recuperados como de su propiedad, por lo que se avanzó con las diligencias para dejar constancia de la identificación de los elementos.
Debido a que el ambiente en el lugar se tornó hostil, el personal policial decidió trasladar el procedimiento a la base de Buenaventura. Desde allí, los efectivos se comunicaron con el Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, donde fueron atendidos por el doctor Jorge Toro, el cuál ordenó que el adolescente fuera trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD).
La causa quedó registrada bajo el sumario 54/2026, caratulada como robo en grado de tentativa, con intervención del Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. Las actuaciones deberán establecer las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad del menor de edad involucrado.