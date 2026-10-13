Un adolescente de 17 años fue aprehendido este domingo 11 de octubre en el barrio René Favaloro, en Pocito, luego de que vecinos alertaran a la Policía sobre la presencia de un sospechoso que habría ingresado a un techo para sustraer elementos de una vivienda. Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron una guitarra criolla con su funda y una lámpara de luces LED de 64.

Fueron recuperadas una guitarra y una lámpara

El episodio ocurrió alrededor de las 16.36, cuando personal del Comando Sur realizaba recorridas de prevención y seguridad. En ese momento, el operador de turno del sistema Trueno Halcón comisionó a los uniformados hasta la manzana F, del barrio René Favaloro, tras recibir un aviso sobre un hombre que se encontraba en el techo de una propiedad y estaría sustrayendo pertenencias.

Al llegar al lugar, los policías observaron a un joven cuyas características coincidían con las aportadas en la comunicación. Sin embargo, cuando advirtió la presencia de los uniformados, el sospechoso emprendió la fuga y arrojó varios elementos durante el recorrido.

Los efectivos iniciaron una persecución a pie que terminó pocos minutos después, con la aprehensión del adolescente dentro del mismo barrio. El procedimiento estuvo a cargo del oficial ayudante Fernando Ontivero y el cabo Javier Aciar, quienes se movilizaban en el patrullero H-60.

Una vez que lograron reducir al sospechoso, los policías regresaron al sector donde había descartado los objetos. Allí encontraron una guitarra de tipo criolla con su respectiva funda y una lámpara de luces LED de 64, elementos que quedaron secuestrados para avanzar con las actuaciones correspondientes.

El menor subió al techo de la vivienda para ingresar a una habitación.

Posteriormente, los uniformados se dirigieron hasta la vivienda señalada en el aviso inicial, donde entrevistaron a la víctima, quien reconoció los objetos recuperados como de su propiedad, por lo que se avanzó con las diligencias para dejar constancia de la identificación de los elementos.

Debido a que el ambiente en el lugar se tornó hostil, el personal policial decidió trasladar el procedimiento a la base de Buenaventura. Desde allí, los efectivos se comunicaron con el Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, donde fueron atendidos por el doctor Jorge Toro, el cuál ordenó que el adolescente fuera trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD).

El adolescente habría ingresado por essta ventana al inmueble.

La causa quedó registrada bajo el sumario 54/2026, caratulada como robo en grado de tentativa, con intervención del Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. Las actuaciones deberán establecer las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad del menor de edad involucrado.