Un adolescente de 15 años fue demorado en Rawson luego de ser interceptado mientras circulaba a alta velocidad y realizaba maniobras peligrosas en una motocicleta que tenía el número de cuadro limado. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Comando Sur en la intersección de calle Lemos y Calle 5.

Según informó la Policía de San Juan, los uniformados se encontraban realizando recorridas de prevención y seguridad cuando observaron al joven desplazándose de manera peligrosa. A pocos metros lograron detener su marcha y le solicitaron la documentación del vehículo, pero no contaba con ella.

Detectaron irregularidades en la motocicleta

Al revisar el rodado, los efectivos observaron que el número de cuadro estaría desgastado y limado. Ante esa situación, realizaron las consultas correspondientes para determinar la procedencia de la motocicleta.

El procedimiento quedó a disposición de la fiscal Julia Camus, quien fue interiorizada sobre lo ocurrido. La funcionaria dispuso que el vehículo fuera secuestrado y trasladado a la comisaría jurisdiccional.

Qué dispuso la fiscal

Entre las medidas ordenadas se incluyó el inicio de actuaciones para establecer la procedencia de la motocicleta. También se dispuso notificar al progenitor del adolescente y hacer entrega del menor.

El rodado quedó secuestrado y alojado en la dependencia policial correspondiente. La investigación buscará determinar su procedencia a partir de las irregularidades detectadas en la numeración del cuadro.