Un adolescente perdió la vida este domingo por la noche luego de protagonizar un violento choque entre la motocicleta de 110 cc en la que circulaba y un tractor. El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 40, antes de calle Aranda, en la localidad de Tres Esquinas, Sarmiento. El conductor de la maquinaria agrícola fue trasladado a la Comisaría 8ª por razones de seguridad, luego de que familiares y vecinos de la víctima intentaran agredirlo.

Una tragedia vial conmocionó durante la noche de este domingo a la localidad de Tres Esquinas, en el departamento Sarmiento. Un menor de edad murió luego de que la motocicleta que conducía impactara contra un tractor sobre la Ruta Nacional 40. El siniestro ocurrió pasadas las 21.25 y motivó un importante despliegue policial y de personal especializado para determinar cómo se produjo la colisión.

De acuerdo con los primeros datos aportados por fuentes policiales, el choque se registró antes de llegar a calle Aranda. La víctima circulaba en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos cuando, por motivos que todavía no fueron establecidos, se produjo el impacto contra el vehículo rural. Como consecuencia de las lesiones sufridas, el menor murió en el lugar.

Hasta el momento no habían trascendido la identidad ni la edad exacta de la víctima. Tampoco se habían difundido oficialmente los datos personales del conductor del tractor, por lo que las circunstancias previas al siniestro permanecen bajo investigación.

Personal de la Comisaría 8ª de Sarmiento trabajó en el lugar para resguardar la escena y organizar las actuaciones correspondientes. También se aguardó la intervención de efectivos de Policía Científica, que debían realizar las pericias y reunir elementos para establecer la mecánica del accidente.

La situación posterior al choque también requirió medidas especiales. Según los primeros reportes, familiares y vecinos del adolescente reaccionaron con indignación por lo ocurrido y algunos intentaron agredir al conductor del tractor. Ante ese escenario, los efectivos decidieron retirarlo del lugar y trasladarlo a la sede de la Comisaría 8ª para preservar su integridad física y garantizar el cumplimiento de las medidas legales.

Entre las diligencias previstas se encontraba la realización de un test de alcoholemia. De acuerdo con la información preliminar, el hombre no habría presentado signos evidentes de haber consumido alcohol y habría salido de su lugar de trabajo antes del episodio. Sin embargo, el resultado del examen debía determinarse mediante el procedimiento correspondiente.

Por otra parte, se aguardaba la llegada de funcionarios de la UFI Delitos Especiales, que debían hacerse cargo de la investigación judicial y disponer las medidas necesarias para esclarecer las circunstancias del hecho.

La investigación deberá establecer cómo se produjo el encuentro entre la motocicleta y el tractor sobre la ruta, las condiciones en las que circulaban ambos vehículos y las posibles responsabilidades en el siniestro que terminó con la vida del menor.