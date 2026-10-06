Un mensaje secreto y US$3.000.000, el no casamiento de Zaira Nara y Forlán

Ángel de Brito reveló nuevos datos sobre la escandalosa ruptura entre Zaira Nara y Diego Forlán. Durante la emisión de LAM, el conductor rememoró el fallido enlace matrimonial que la modelo argentina y el exfutbolista uruguayo suspendieron de manera repentina a mediados de 2011.

La controversia resurgió al analizar la supuesta existencia de un convenio patrimonial previo a la boda. Nora Colosimo sostuvo públicamente que "no había prenupcial, eso siempre fue una mentira. No se casaron porque Zaira vio algo en su teléfono", desmintiendo cualquier especulación económica vinculada con la cancelación del casamiento.

A pesar de esa declaración, la información que llegó desde Montevideo fue opuesta. Diversas fuentes periodísticas uruguayas le enviaron mensajes en vivo al presentador para desmentir los dichos de la madre de la modelo y confirmar la existencia del pacto financiero previo a la firma civil.

"Me está escribiendo medio Uruguay diciendo que no mienta. Había prenupcial, me lo contó Diego a mí. Hasta Zaira lo firmó, $3000000 en caso de divorcio, sin sueldo mensual. Que no sea chanta Nora", leyó el periodista al aire respecto a la cifra estipulada en el acuerdo.

A las diferencias económicas se sumó el episodio del teléfono móvil que la propia protagonista detalló tiempo después en televisión. La modelo contó que logró memorizar la contraseña de acceso durante un viaje aéreo y que revisar el dispositivo influyó de forma determinante en la decisión final de cancelar la ceremonia.