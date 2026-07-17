Un mentalista anticipó qué Selección ganará el Mundial "por goleada"

La final de la Copa Mundial de la FIFA 26 entre Argentina y España mantiene en vilo a millones de personas. El mentalista Tony Kamo se refirió a lo que sucederá el domingo desde las 16 en el estadio de Nueva Jersey y afirmó que “El partido va a ser muy increíble”.

El famoso psicólogo español aseguró entre risas que “Sé que Argentina va a ganar por goleada”. De visita por Buenos Aires explicó su postura basada en sus encuentros magistrales sobre la transformación mental como un estilo de vida, ya que “la forma en que ves el mundo, determina el mundo en el que vives”.

Kamo fundamentó sus vaticinios en la neurociencia y consideró que vencer la mente de Lionel Messi resulta imposible para los ibéricos. Al respecto sostuvo que “Al éxito no se le puede decir que es fracaso porque es éxito. Eso es imposible”. Sobre la tranquilidad del capitán argentino para patear un córner, describió que “Él tiene una forma de tirar. Él sabe de su concentración y la forma de hacerlo. Él está adelantándose a lo que nosotros estamos queriendo ver en el juego. Ese es el arte que él tiene. Ese es el gran don que lo hace ser único. Por lo tanto, él ya va con su paz y con su tranquilidad. Cada uno hace su juego. Es fantástico”.

Consultado sobre si sus compatriotas necesitarían su asistencia para derrotar la mente del diez, respondió que “No, ni yo ni nada. No, va a ser imposible. Olvídate. No. Al éxito no se le puede decir que va a convertirse en fracaso porque es éxito. Eso es imposible. No. Bajo ningún concepto”.

Por otra parte, evaluó la presión que existe sobre Lamine Yamal y manifestó que “Yo lo veo bien. Este va a ser un partidazo muy bueno”. Como psicólogo, el especialista analizó la resiliencia argentina tras el triunfo por 2-1 ante Inglaterra y remarcó que “Cuatro partidos más atrás ha habido una resiliencia alucinante en la Argentina. Cuando parecía que estaba acabado, hicieron ¡Bum! Se levantaron. Eso es un trabajo motivador para el país, para la gente, para los chicos que quieren conseguir, para buscar figuras importantes representativas. Es algo maravilloso. Bastaron diez, doce minutos para hacer un cambio”.

En relación a la incidencia de la fortaleza mental frente a la estadística, argumentó que “Incide en toda la vida. No es el mismo sentirte acabado que sentirte motivado. Depende de cómo uno toma las cosas. La actitud y la esencia que uno tiene incorporado en todo. Hay gente que cualquier tensión los derrota y hay gente que cualquier tensión le dice, “ahora te vas a enterar, nene. Ahora voy a por ti””.

Respecto a la táctica del equipo, explicó que “Nosotros no podemos decir que están saliendo con una actitud no ganadora para luego ganarlos. Cada uno tiene su táctica. Están empezando a jugar. Están viendo, están conociendo la táctica que están empleando para ese juego. Existen muchas formas. A mí me parece muy bien. Pero lo más importante es la sincronicidad. Las pérdidas de las pelotas que uno lo alcanza, otro lo tiene, otro las lleva y las cambia. La forma de capturar la energía, la sincronicidad entre todos. Es hecho cuando se levanta. Eso es maravilloso. Eso es genial”.

Finalmente, reafirmó su pronóstico para el domingo al concluir que “Yo también sé que van a ser ustedes, los argentinos, los que van a festejar el domingo. Yo sé que va a ganar Argentina y le va a dar una goleada a España. Va a ser increíble”.

Ante el temor a la mufa por la ansiedad de los hinchas, recomendó que “Sí, eso es lo que suele pasar cuando hay un pensamiento ansioso. Que estás diciendo, estarás diciendo esto, estarás diciendo esto. Deja de ser un pensamiento ansioso e insecure y simplemente piensa en lo que ha sucedido hasta el día de hoy. La remontada ha sido increíble, aplastante. Piensa en eso”.