Un motociclista chocó contra un camión en Capital y lucha por su vida

Un violento episodio de tránsito ocurrido en la zona de Trinidad dejó a un joven en una situación de salud extrema. Alexis Martín Atampis, de 26 años, se desplazaba en su motocicleta por avenida España con dirección de sur a norte. Al llegar al cruce con el lateral de Circunvalación, se produjo el fuerte impacto contra el acoplado de un camión que circulaba en sentido opuesto. El vehículo de mayor tamaño, que era guiado por Juan Antonio Arce de 45 años, realizaba una maniobra para ingresar a la autopista hacia el este.

Como consecuencia del choque, Atampis sufrió heridas de gravedad que requirieron su traslado urgente al Hospital Rawson. El parte médico indicó que el paciente padece un traumatismo craneoencefálico grave, fractura de pelvis y diversos politraumatismos. Actualmente, el joven permanece bajo observación médica estricta y su pronóstico es reservado debido a la complejidad del cuadro.

En el lugar trabajaron efectivos de la División Criminalística para recolectar pruebas y establecer la mecánica del siniestro. La causa judicial quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, que busca determinar las responsabilidades del hecho ocurrido cerca de las 22:58 del 21 de julio. Las autoridades no descartan sumar nuevos testimonios o registros para esclarecer el impacto ocurrido en el departamento Capital.