Un motociclista de 25 años, identificado como Valentín Gómez, falleció durante la noche de este jueves 20 de agosto tras sufrir una caída casual mientras circulaba por Avenida Libertador, a la altura del ingreso al Barrio Terrazas del Oeste, en el departamento Rivadavia. En el lugar intervino personal del servicio de emergencias médicas, quienes constataron el deceso del conductor en la escena.

El hecho se registró pasadas las 21:40 horas, cuando la víctima transitaba a bordo de una motocicleta Zanella de 110 cc en sentido oeste a este. Tras un alerta recibido por el sistema de comunicaciones policiales (Halcón), los efectivos se trasladaron hasta el punto del siniestro para asistir al accidentado y preservar la zona de circulación.

Por razones de jurisdicción, en el sitio trabajó personal de la Comisaría 13.ª junto a los peritos de la UFI Delitos Especiales, organismo judicial encargado de instruir las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica de la caída y confirmar si existió la intervención de otro vehículo.