Un trágico siniestro vial registrado en el departamento Rawson cobró la vida de un motociclista de 44 años, de acuerdo con el parte oficial emitido por la Unidad Fiscal Delitos Especiales y la Comisaría N.° 24. El hecho fatal se produjo en la intersección de Avenida España y calle Castaño.

El incidente vial ocurrió el viernes 7 de noviembre de 2026, alrededor de las 13:30 horas. De acuerdo con la reconstrucción preliminar de la investigación, un automóvil marca Peugeot 408 conducido por Oscar Roberto Miranda se encontraba detenido sobre la Avenida España con su frente orientado hacia el norte, aguardando la habilitación del semáforo.

En esas circunstancias, Cristian Matías Ríos circulaba en el mismo sentido norte por la mencionada avenida a bordo de una motocicleta marca Guerrero y, al llegar a la zona de vehículos detenidos, impactó violentamente con el frente de su rodado contra la parte trasera del automóvil.

A raíz del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson. Tras permanecer internado en el nosocomio, el deceso de Ríos se produjo en las primeras horas del sábado 8 de noviembre, cerca de las 05:00 horas.

Personal policial y judicial trabajó en el lugar del hecho para realizar las medidas de rigor orientadas a esclarecer la mecánica del choque, logrando recuperar un registro fílmico que captó el instante preciso de la colisión.

Asimismo, desde la fiscalía se dispuso el levantamiento del cuerpo para su traslado a la Morgue Judicial con el fin de practicar la autopsia correspondiente, bajo la intervención de los funcionarios judiciales Dres. Sebastián Gómez y Agostina Pérez.