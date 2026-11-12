Un motociclista murió al chocar contra un camión en la Circunvalación

Un grave siniestro vial se cobró la vida de un motociclista durante la mañana de este jueves 12 de noviembre de 2026 en el departamento de Santa Lucía. El trágico episodio ocurrió minutos después de las 11.30 en la intersección de avenida Circunvalación y calle San Lorenzo, donde el conductor de la moto fue impactado por un camión con carretón.

De acuerdo con la información preliminar brindada por voceros policiales al citado medio, el transporte de carga pesada arrolló al motociclista y le provocó la muerte de manera instantánea en el lugar del hecho. Asimismo, trascendieron versiones dentro de la fuerza que indican que el chofer del camión no habría llegado a frenar al momento de producirse la colisión.

En la escena del accidente se desplegó un importante operativo con la intervención de efectivos de la comisaría jurisdiccional, peritos de la División Criminalística y funcionarios de la UFI de Delitos Especiales. Los investigadores llevan adelante las pericias de rigor para esclarecer la mecánica del choque y determinar las responsabilidades correspondientes.

Como consecuencia del trabajo judicial y policial en la calzada, se generó un importante caos vehicular en ese sector de la avenida Circunvalación. Las autoridades implementaron cortes de tránsito en las inmediaciones para resguardar la escena y facilitar las tareas de los peritos, por lo que recomiendan circular con precaución.