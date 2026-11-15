Un motociclista murió luego de protagonizar un choque contra un colectivo, tras evadir un control policial y cruzar un semáforo en rojo. El episodio ocurrió en Buenos Aires y quedó bajo investigación para determinar las circunstancias del siniestro.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, el conductor de la moto no se detuvo ante las indicaciones de los efectivos policiales. Luego continuó su recorrido y terminó impactando contra una unidad de transporte público.

El choque que terminó en tragedia

La secuencia incluyó la evasión del control policial y el cruce de un semáforo en rojo. Poco después, el motociclista chocó contra el colectivo y murió como consecuencia del impacto.

El hecho generó la intervención de las autoridades para establecer cómo se produjo el accidente y reconstruir los momentos previos al choque. La investigación busca determinar las circunstancias en las que el conductor perdió la vida.