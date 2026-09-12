Un motociclista mayor de edad sufrió una fuerte caída durante la noche del viernes en el ingreso a Caucete, cuando circulaba por la Ruta 20. El hombre perdió el control de la moto y terminó tendido sobre el asfalto.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 22:30, a pocos metros de la estación de servicio Shell ubicada en el acceso al departamento. En principio, no habría intervenido otro vehículo, por lo que las primeras informaciones apuntan a una pérdida de dominio de la motocicleta.

Quedó tendido y necesitó asistencia

Tras la caída, el motociclista quedó inmóvil sobre la calzada y varios automovilistas que circulaban por la zona frenaron para ayudarlo y advertir al resto de los conductores sobre su presencia.

Según la información publicada por Diario 13 San Juan, el hombre habría sufrido una fractura en una de sus piernas, lesión que le impedía movilizarse. Al menos hasta las 22:35, se esperaba la llegada de una ambulancia de Emergencias Médicas.

La situación provocó además una interrupción momentánea del tránsito en ese tramo de la Ruta 20.

La lluvia y el viento complicaron la circulación

Al momento del accidente se registraban lluvia, fuertes ráfagas de viento sur y el asfalto mojado. Estas condiciones podrían haber dificultado la circulación y estar relacionadas con la pérdida de control de la moto.

Sin embargo, desde las autoridades aclararon que todavía no está confirmado que el estado de la calzada o el viento hayan sido determinantes. Las circunstancias del siniestro deberán establecerse mediante las pericias correspondientes.