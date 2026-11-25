Un joven motociclista identificado como Tobías Castro Pereyra, de 26 años, sufrió la amputación de su pierna derecha luego de protagonizar un grave accidente de tránsito en el departamento Rawson durante las primeras horas del domingo. El siniestro vial generó conmoción debido a la violencia del impacto y la participación de un móvil estatal en la colisión.

La reconstrucción del hecho indica que el choque ocurrió pocos minutos después de las 3 de la madrugada en la intersección de Conector Sur y calle Nazca. Por esa vía rápida transitaba de sur a norte una camioneta del Ministerio de Salud que presuntamente cumplía tareas vinculadas a la Fiesta Nacional del Sol.

Al alcanzar la esquina con calle Nazca, el vehículo oficial embistió de manera violenta a la moto conducida por Tobías Castro Pereyra, quien intentaba ingresar al Conector Sur desde esa arteria lateral. La magnitud de la colisión provocó gravísimas heridas en el conductor del rodado de menor porte.

Tras recibir el aviso de emergencia, una ambulancia del servicio médico 107 llegó rápidamente al lugar del siniestro para brindar los primeros auxilios y trasladar de urgencia al herido. A las 3:36 horas, el paciente ingresó al hospital con múltiples escoriaciones en el cuerpo y una fractura expuesta en su pie derecho.

Debido a la extrema gravedad del cuadro clínico y el daño irreversible en la extremidad, el equipo médico ordenó una intervención quirúrgica inmediata. El joven ingresó al quirófano a las 3:49 horas del domingo, donde los cirujanos tuvieron que amputar su miembro inferior derecho a la altura de la rodilla, según confirmaron fuentes judiciales.

Por último, efectivos policiales de la jurisdicción correspondiente trabajaron en la escena del choque para efectuar las pericias técnicas y esclarecer la mecánica y las responsabilidades del hecho. Las actuaciones pasaron inicialmente a la UAT y la investigación quedó radicada finalmente en la UFI Delitos Especiales.