La tranquilidad del atardecer del viernes se vio abruptamente interrumpida en el departamento de Rawson por un dramático siniestro vial que dejó a un hombre debatiéndose entre la vida y la muerte.

Eran aproximadamente las 19:25 horas, cuando la luz natural del día todavía iluminaba con claridad el cruce de las calles Cecilio Ávila y Triunvirato, momento en el que el estruendo de un fuerte impacto encendió las alarmas de los vecinos de la zona.

En ese punto exacto del departamento colisionaron un automóvil Fiat Palio, al mando de Sergio Campaña, y una motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos, guiada por Gustavo Enrique Domínguez.

De acuerdo con la reconstrucción inicial del hecho, el coche circulaba por la arteria Cecilio Ávila con sentido de este a oeste, mientras que el rodado de menor porte avanzaba por calle Triunvirato de norte a sur.

Al arribar a la intersección, por causas que las autoridades intentan establecer, ninguno de los dos conductores logró esquivar al otro y se produjo un violento choque de frente y costado.

La peor parte se la llevó el motociclista. Como consecuencia de la fuerza de la embestida, Domínguez salió despedida de su moto y quedó tendido e inconsciente sobre el pavimento asfaltado.

La gravedad del cuadro motivó la inmediata intervención de una ambulancia de emergencias médicas, cuyos profesionales le brindaron las primeras atenciones en el lugar y ordenaron su traslado urgente al hospital bajo la condición de código rojo debido a su delicado estado de salud.

El primer efectivo en arribar a la escena fue el agente Leonardo Romera, integrante de la Comisaría 24ª de Rawson, quien resguardó el perímetro para preservar la zona del accidente.

Minutos después, el caso quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, con la presencia en el lugar del fiscal Adolfo Díaz y la ayudante fiscal Romina Mascarell, acompañados por peritos de Policía Científica y personal de Tránsito.

Entre las primeras medidas dispuestas por la fiscalía, los efectivos le practicaron el test de alcoholemia al conductor del Fiat Palio, el cual arrojó un resultado de 0,0 gramos por litro de alcohol en sangre, descartando de plano el consumo de bebidas alcohólicas.

Asimismo, la inspección ocular realizada en el lugar determinó que ambas calles se encuentran asfaltadas y en buen estado de conservación, aunque se constató que la esquina carece por completo de señalización vial que ordene el paso.

Para terminar de esclarecer la mecánica del hecho y deslindar responsabilidades, los investigadores concretaron un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona y lograron secuestrar un registro fílmico clave aportado por un domicilio particular.