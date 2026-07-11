Un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas como consecuencia de un violento choque frontal entre un automóvil y un camión ocurrido durante la mañana de este sábado sobre la Ruta Nacional 11, en jurisdicción de la ciudad santafesina de Villa Ocampo.

El accidente se produjo alrededor de las 9.30 en el kilómetro 870, frente a la estación termoeléctrica de la empresa Secco S.A. Por causas que aún son investigadas, un automóvil Kia que viajaba desde Paraguay con destino a la provincia de Buenos Aires impactó de frente contra un camión Fiat que circulaba sin carga en sentido contrario.

La víctima fatal fue identificada como Ricardo Canizza, de nacionalidad paraguaya, quien conducía el automóvil. En el vehículo también viajaban Mirna Rolón, de 45 años; María Rolón, de 51; Diego Ramírez, de 26; y una niña de cinco años, quienes sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladados a centros de salud para recibir atención médica.

Por su parte, el conductor del camión, Carlos Baello, de 46 años y oriundo de la ciudad de Las Toscas, resultó ileso pese a la violencia del impacto.

Las primeras hipótesis indican que el automóvil habría circulado con una trayectoria irregular antes de la colisión. El subjefe provincial de Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo, Silvio Jaime, explicó que algunos testigos afirmaron haber observado al vehículo desplazándose en forma zigzagueante momentos antes del choque.

No obstante, el jefe de Bomberos aclaró que serán las pericias accidentológicas las que determinen con precisión cómo ocurrió el siniestro y si el conductor sufrió algún inconveniente previo que provocó la invasión del carril contrario.

La magnitud del impacto obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. Dos de los ocupantes del automóvil quedaron atrapados entre los restos del habitáculo y debieron ser rescatados por los bomberos mediante tareas de extracción antes de ser derivados a un hospital.

Según detalló Silvio Jaime, la fuerza de la colisión fue tan intensa que el motor del automóvil salió despedido de su posición, reflejando la violencia del choque.

Mientras se desarrollaban las tareas de rescate, el trabajo de los peritos y la remoción de los vehículos involucrados, la circulación sobre la Ruta Nacional 11 permaneció totalmente interrumpida durante aproximadamente dos horas. Recién cerca del mediodía el tránsito pudo restablecerse de manera normal, mientras la Justicia continúa investigando las circunstancias que provocaron el fatal accidente.