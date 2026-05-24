Un siniestro vial con consecuencias fatales tuvo lugar durante la noche del sábado en el departamento Santa Lucía, cuando un automóvil impactó violentamente contra un poste, provocando la muerte de un hombre y dejando a otro acompañante en estado grave.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por la policía de la provincia, pasadas las 23.30 del sábado 23 de mayo se tomó conocimiento del hecho, ocurrido en el cruce de las calles Balcarce y Roque Sáenz Peña. El vehículo involucrado es un Peugeot dominio BBF-035, que según las primeras pericias habría chocado contra un poste sin la intervención aparente de otro rodado.

Como resultado del impacto, una de las dos personas que viajaban en el automóvil falleció en el lugar. La otra víctima, que se desempeñaba como acompañante, sufrió heridas de gravedad y fue trasladada de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde permanece internada.

Hasta el momento no se han difundido mayores precisiones sobre las causas que llevaron al conductor a perder el control del vehículo ni las circunstancias exactas del choque. Las autoridades trabajan en el lugar para establecer la mecánica del siniestro y determinar si existieron factores externos que pudieron haber influido en el trágico desenlace.