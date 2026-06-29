Un muerto y un herido grave tras un tiroteo en un Fan Fest del Mundial

Un tiroteo registrado durante la noche del domingo en la ciudad de San José, California, dejó como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida en las inmediaciones de San Pedro Square, uno de los principales espacios destinados a los aficionados del Mundial 2026.

De acuerdo con la información brindada por la Policía de San José y difundida por la agencia Reuters, el ataque ocurrió cuando no se estaba transmitiendo ningún partido del torneo. El episodio tuvo lugar en una zona que ya fue sede de cinco encuentros mundialistas y que concentra bares, restaurantes y pantallas gigantes para los simpatizantes.

Las autoridades confirmaron que una de las víctimas murió en el lugar, mientras que la segunda persona fue trasladada de urgencia a un hospital con heridas de gravedad. Hasta el momento no trascendieron las identidades de los involucrados ni las circunstancias que desencadenaron el ataque.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles North Market Street y West Santa Clara Street, donde la Policía desplegó un amplio operativo de seguridad. Como consecuencia, varias cuadras permanecieron cerradas al tránsito mientras los investigadores realizaban pericias y recolectaban pruebas en la escena.

Un periodista de Reuters que se encontraba en el lugar informó que el área fue rápidamente acordonada y que se observó una fuerte presencia policial, con numerosos patrulleros y agentes custodiando el sector. También relató que una de las víctimas fue retirada en camilla mientras continuaban las tareas de investigación.

Una guardia de seguridad que presenció los momentos posteriores al ataque aseguró que la persona herida permanecía consciente mientras esperaba la asistencia médica. Según su testimonio, presentaba lesiones en el cuello y la parte superior de la espalda, además de una importante pérdida de sangre.

Tras el tiroteo, varios bares y comercios de San Pedro Square decidieron cerrar sus puertas por precaución, mientras las autoridades reforzaban la presencia policial en uno de los principales puntos de encuentro de los hinchas durante el Mundial.

La Policía de San José informó que la causa es investigada como un homicidio y continúa recibiendo declaraciones de testigos y analizando las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar al responsable del ataque y determinar cómo se desarrollaron los hechos.