La Municipalidad de Santa Isabel, en La Pampa, denunció haber sufrido una estafa informática que terminó con el robo del dinero destinado al pago de los salarios de sus empleados. El hecho fue descubierto cuando la tesorera municipal intentó ingresar a la plataforma bancaria y advirtió que se habían realizado dos transferencias no autorizadas hacia cuentas de terceros. Como consecuencia, los trabajadores no podrán cobrar sus haberes este viernes 30 de octubre, tal como estaba previsto.

El episodio ocurrió el lunes 26 de octubre, alrededor de las 11, cuando la responsable de Tesorería accedió al sistema de banca electrónica Pampa Digital, perteneciente al Banco de La Pampa. Según consta en la denuncia policial, al ingresar apareció un mensaje que indicaba que la plataforma se encontraba en proceso de actualización.

Posteriormente, el sistema solicitó un token de seguridad, un código utilizado para validar operaciones bancarias. Sin embargo, después de introducirlo, la sesión se cerró inesperadamente. Cuando la funcionaria intentó volver a ingresar, descubrió que faltaba una importante suma de dinero de la cuenta municipal.

Ante esta situación, la intendenta María Elisabet Cabral y la tesorera acudieron inmediatamente a una sucursal del Banco de La Pampa. Allí comprobaron que se habían efectuado dos transferencias hacia cuentas ajenas a la administración municipal, movimientos que no habían sido autorizados.

Las autoridades solicitaron el bloqueo de las cuentas afectadas y radicaron una denuncia policial a las 12.55 de ese mismo lunes en la Comisaría de Santa Isabel, dependiente de la Unidad Regional IV.

El dinero sustraído estaba reservado para pagar los salarios del personal municipal. Por este motivo, la intendenta convocó a una reunión con los trabajadores para explicar lo sucedido y comunicarles que no sería posible cumplir con el cronograma habitual de pagos.

Frente a la emergencia económica, el Gobierno de La Pampa se comprometió a aportar los fondos necesarios para garantizar el pago de los haberes. De esta manera, los empleados podrán cobrar durante la próxima semana, aunque todavía no se informó una fecha exacta.

Mientras tanto, Cabral aguarda una respuesta formal del Banco de La Pampa sobre las condiciones en las que se realizaron las operaciones y las medidas de seguridad que estaban vigentes.

La investigación quedará en manos de especialistas del área de Ciberdelitos de la Policía provincial, quienes deberán establecer cómo se produjo el acceso fraudulento, identificar a los responsables y determinar el destino del dinero.

También buscarán esclarecer si los delincuentes utilizaron credenciales robadas, técnicas de suplantación de identidad u otro mecanismo informático para concretar las transferencias. Hasta el momento, no se informó oficialmente el monto exacto de los fondos sustraídos.

El caso abrió interrogantes sobre la seguridad de las operaciones bancarias de organismos públicos y dejó a los trabajadores municipales a la espera de una solución para percibir sus salarios.