Una profunda conmoción generó en el departamento Ullum la muerte de un hombre de 53 años, ocurrida durante la noche de este martes en una vivienda ubicada en el barrio Dique I, en las inmediaciones del camping municipal. El hecho quedó bajo investigación judicial y las primeras hipótesis apuntaron a que la víctima habría sufrido una descompensación antes de caer sobre una estufa a leña encendida.

El episodio trascendió pasadas las 20 horas, cuando efectivos policiales fueron alertados sobre una situación ocurrida en una propiedad de la zona. Al arribar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre aparentemente sin vida, que según las primeras informaciones, sería de apellido Domínguez y tendría domicilio de origen en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con los datos recolectados en las primeras horas de la investigación, el hombre se encontraba solo dentro de la vivienda al momento del hecho. Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que la propiedad habría sido adquirida recientemente por terceros y que la víctima aparentemente permanecía allí cumpliendo tareas de cuidado del inmueble.

Las circunstancias exactas que derivaron en el fallecimiento todavía no fueron establecidas. Sin embargo, los primeros indicios recogidos por los investigadores señalaron que el hombre habría sufrido una descompensación que provocó su caída sobre una estufa a leña que se encontraba en funcionamiento dentro de la casa. Esa situación desencadenó las graves quemaduras que terminaron provocando su muerte.

Tras las actuaciones iniciales realizadas por personal de la Comisaría 15ª de Ullum, se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales. La ayudante de fiscal Gimena Cornejo se presentó en el lugar para coordinar las medidas investigativas y supervisar las tareas desarrolladas por los peritos.

Durante varias horas, los funcionarios judiciales y policiales trabajaron en la escena con el objetivo de relevar pruebas y determinar con precisión cómo ocurrió el hecho. También participaron especialistas de Policía Científica y Criminalística, quienes realizaron pericias tanto en el interior como en los alrededores de la vivienda.

Al cierre de esta edición, y ya avanzada la noche, los investigadores continuaban desarrollando diligencias en el lugar. La causa permanece en etapa investigativa y se aguardaban los resultados de las pericias forenses para establecer las circunstancias definitivas que rodearon la muerte del hombre.

Por el momento, la principal línea de investigación apuntó a un hecho accidental, aunque desde la Justicia indicaron que todas las hipótesis debían ser analizadas hasta contar con los informes técnicos y médicos correspondientes.