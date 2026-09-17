Un nene de apenas 3 años protagonizó una insólita aventura que terminó convirtiéndose en viral. Después de que su mamá le dijera que era demasiado temprano para ir a visitar a su abuela, el pequeño salió solo de su casa y caminó descalzo unos 800 metros hasta llegar a destino.

El episodio ocurrió en Idaho, Estados Unidos, durante la mañana de un domingo. Hannah Driscoll, la madre del niño, contó que antes de las 8 su hijo le había pedido ir hasta la vivienda de su abuela, pero ella rechazó la propuesta debido al horario. La mujer creyó que el pequeño había aceptado la respuesta.

Sin embargo, el nene tenía otros planes. Mientras su mamá terminaba de prepararse y pensaba que se encontraba jugando con sus hermanos en la planta baja de la vivienda, abrió silenciosamente la puerta trasera, salió de la casa y comenzó a caminar solo.

El pequeño hizo todo el trayecto descalzo y recorrió aproximadamente 800 metros por el vecindario hasta llegar a la vivienda de su abuela.

La aventura quedó registrada por distintas cámaras de seguridad. Las imágenes de la vivienda familiar captaron el momento en el que el niño salió corriendo por la calle, mientras que el sistema instalado en la casa de su abuela registró su llegada.

La mamá descubrió que su hijo no estaba en la casa cuando lo llamó para desayunar. Para ese momento, sin embargo, ya había recibido una comunicación de su propia madre avisándole que el pequeño había llegado sano y salvo.

“Cuando me di cuenta de lo que había pasado, ya sabía que mi hijo estaba a salvo porque mi mamá me había llamado”, relató Driscoll sobre el episodio. La mujer explicó que inicialmente sintió incredulidad y un enorme alivio, aunque después comenzó a pensar en la rapidez con la que había ocurrido todo.

Tras lo sucedido, la familia decidió reforzar las medidas de seguridad en su vivienda para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Las imágenes fueron posteriormente compartidas en redes sociales y rápidamente se viralizaron. Según Storyful, el video difundido por la madre superó los 2,6 millones de reproducciones en TikTok.

Aunque la historia tuvo un final feliz, la madre aprovechó lo ocurrido para advertir sobre la velocidad con la que los niños pequeños pueden alejarse de una vivienda y recomendó a otras familias revisar las medidas de seguridad de sus hogares.