Un niño de tres años murió durante la madrugada del domingo en la localidad de Cuyoj, departamento La Banda, Santiago del Estero, luego de atragantarse accidentalmente con una pequeña perla de plástico perteneciente a un collar. El menor fue trasladado de urgencia por su familia y asistido primero por Bomberos, pero pese a los intentos de reanimación falleció en un centro de salud.

El pequeño, identificado como Iker Barraza Ivanoff, se encontraba en su vivienda junto a su familia después de la cena. Según relató su madre, de 35 años, en un momento se dirigió a otra habitación para cambiarse y, poco después, advirtió que el niño tenía dificultades para respirar.

La familia descubrió que el menor se había llevado a la boca una perla plástica de un collar. Ante la emergencia, la pareja de la madre intentó auxiliarlo con palmadas en la espalda para que expulsara el objeto, pero no lo consiguió. Frente a la gravedad de la situación, decidieron trasladarlo en una moto hasta la base de Bomberos más cercana.

Al llegar al destacamento, los Bomberos constataron que el pequeño presentaba escasos signos vitales y dispusieron su traslado urgente al Centro Integral de Salud de La Banda (CISB). Durante el recorrido, el cabo primero Víctor Gerez realizó maniobras de reanimación para intentar mantenerlo con vida.

Una vez en el centro asistencial, los médicos activaron el protocolo de emergencia y continuaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar durante aproximadamente 40 minutos. Sin embargo, no lograron revertir el cuadro y finalmente confirmaron el fallecimiento del niño por broncoaspiración.

Tras la muerte, intervino la Justicia de Santiago del Estero. El fiscal Nicolás Santillán ordenó una serie de medidas para establecer las circunstancias del episodio y determinar de manera fehaciente la causa del fallecimiento. Entre ellas, solicitó tomar testimonios al personal de Bomberos que participó del operativo.

Además, el cuerpo fue examinado por un médico policial y, según los primeros informes, no presentaba lesiones externas visibles. La Justicia dispuso una autopsia y el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Independencia.