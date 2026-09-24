Un nene de 3 años sufrió un episodio de ahogamiento mientras cenaba en su casa de Rivadavia y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Dr. Marcial Quiroga. El hecho ocurrió durante la noche del miércoles, cuando el menor sufrió una obstrucción de las vías respiratorias y necesitó asistencia inmediata.

El episodio ocurrió cerca de las 23:51 en una vivienda ubicada sobre calle Rastreador Calivar, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 13ª. Según informaron fuentes policiales, una mujer de 42 años se comunicó con los efectivos y explicó que su nieto se había ahogado mientras cenaban.

El traslado de urgencia

Ante la emergencia, un móvil policial llegó hasta el domicilio y trasladó al niño junto a su madre, de 20 años, hacia el Hospital Marcial Quiroga.

Durante el trayecto, los efectivos realizaron los primeros auxilios para intentar revertir la obstrucción de las vías respiratorias y mantener al menor estable hasta su llegada al centro de salud.

Una vez en el hospital, el niño recibió atención médica y quedó bajo observación para controlar su evolución.

Quedó fuera de peligro

Después de ser asistido, el menor permaneció en observación y, según el parte policial, se encontraba fuera de peligro.

La rápida intervención de los efectivos permitió concretar el traslado mientras el niño atravesaba la emergencia médica. El caso quedó registrado por personal de la Comisaría 13ª, con jurisdicción en Rivadavia.