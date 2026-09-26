Un nene de apenas 3 años vivió un dramático episodio en Caucete luego de tragarse accidentalmente una abeja y terminar con el aguijón clavado en la garganta. La situación obligó a una rápida intervención médica y a su posterior derivación al Hospital Doctor Guillermo Rawson.

El hecho ocurrió este viernes. Ante la emergencia, la familia trasladó al pequeño al Hospital César Aguilar, donde fue evaluado por profesionales de la salud. Allí constataron que el aguijón había quedado alojado en una zona delicada de la garganta y que era necesario realizar un procedimiento de mayor complejidad.

Por ese motivo, los médicos resolvieron derivarlo de urgencia hasta el Hospital Rawson, en Capital, para continuar con la atención.

Una vez en el centro de salud, el niño tuvo que ser sedado para que el equipo médico pudiera realizar el procedimiento de forma segura. Finalmente, lograron retirar el aguijón que había quedado clavado en su garganta.

Tras la intervención, el menor permaneció bajo observación para controlar su evolución. Afortunadamente, respondió favorablemente y pudo recibir el alta médica durante el mismo viernes. Luego regresó a su casa acompañado por su familia.

El pequeño es oriundo de Caucete y, debido a que se trata de un menor de edad, su identidad no fue difundida.