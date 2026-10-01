Una tragedia conmocionó este jueves 1 de octubre a la localidad de Cañada Honda, en el departamento Sarmiento, donde un nene de un año y cuatro meses murió ahogado después de caer a una canaleta. El pequeño fue arrastrado por la corriente y, minutos después, su abuelo lo encontró sin signos vitales.

El episodio ocurrió alrededor de las 11:30, en una zona ubicada a unos 10 kilómetros de Media Agua. Según la información policial, el menor se encontraba cerca de una canaleta que transportaba un importante caudal de agua cuando, en un momento de descuido, cayó al cauce.

La fuerza de la corriente lo arrastró varios metros, lo que desencadenó una búsqueda desesperada. Fue su abuelo quien logró encontrarlo minutos después, aunque el pequeño ya no presentaba signos vitales.

Tras el hallazgo, efectivos de la Policía de San Juan acudieron al lugar para custodiar la zona y realizar las primeras actuaciones correspondientes.

Asimismo, se solicitó la intervención de los peritos de la División Criminalística, quienes deberán trabajar para reconstruir las circunstancias en las que el menor cayó al agua.

Mientras tanto, la investigación continúa para establecer con precisión cómo se produjo el accidente que terminó con la vida del pequeño.