Un trágico accidente vial sacudió a la provincia de Jujuy durante las últimas horas. Un nene de 11 años murió y otros cuatro integrantes de su familia permanecen internados con graves heridas luego de que el automóvil en el que viajaban cayera por un barranco de aproximadamente 50 metros en la Ruta Nacional 52.

El siniestro ocurrió cerca de las 19, a la altura del kilómetro 30 de la Cuesta de Lipán, cuando la familia regresaba desde las Salinas Grandes con destino a la localidad de Purmamarca.

Según declaró el conductor del vehículo, un hombre de 36 años domiciliado en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, el Renault Fluence sufrió una falla en el sistema de frenos mientras descendía por el camino de montaña.

De acuerdo con su relato, el desperfecto mecánico impidió que pudiera doblar en una curva, por lo que el automóvil terminó desbarrancando y cayó al fondo de un precipicio de unos 50 metros.

La emergencia comenzó a movilizarse cuando un turista que transitaba por la zona asistió a una de las víctimas y la trasladó hasta la Seccional N° 57 de la Unidad Regional Nº 3 para solicitar ayuda.

A partir del aviso, efectivos policiales y personal del SAME se dirigieron al lugar del accidente, donde encontraron el Renault Fluence volcado, en posición invertida y con importantes daños producto del fuerte impacto.

Los médicos asistieron a los cinco ocupantes del vehículo. Tras revisar al menor de 11 años, confirmaron que había fallecido como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave.

En tanto, el conductor, su pareja y los otros dos hijos de la familia fueron rescatados y trasladados de urgencia a un hospital de la zona, donde permanecen internados bajo observación debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Las autoridades continúan trabajando para determinar las causas del accidente, aunque la principal hipótesis de la investigación se basa en el presunto desperfecto mecánico señalado por el conductor.