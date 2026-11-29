Un nene de 9 años pidió ayuda en plena calle y terminó siendo rescatado por efectivos policiales en Caleta Olivia, Santa Cruz. El episodio ocurrió en la avenida Costanera y concluyó con la detención de su madre, una mujer de 32 años.

La intervención comenzó a partir de varios llamados al 911, que alertaron a los efectivos que se encontraban a pocos metros del lugar. Cuando se acercaron, observaron que el chico bajaba de un vehículo para pedir ayuda y, en un primer momento, manifestó que su madre estaba siendo agredida por su expareja.

La intervención de los efectivos

Mientras intentaban asistir al menor, los policías observaron que la mujer lo sujetaba e intentaba obligarlo a subir nuevamente al vehículo. El nene se resistía y gritaba, mientras el auto se alejaba ante la presencia de los efectivos.

Cuando los agentes intervinieron, la madre tomó con fuerza al chico y lo ahorcó con la campera que llevaba puesta. Según fuentes policiales, la mujer presentaba signos de haber consumido bebidas alcohólicas y también reaccionó con agresiones hacia el personal que participaba del procedimiento.

Ante esa situación, la mujer fue aprehendida y trasladada a una dependencia policial. El menor también fue llevado a la comisaría y quedó bajo la intervención del área de Niñez.

El niño quedó al cuidado de su padre

Después de la intervención de los organismos correspondientes, el chico fue entregado a su padre. La investigación quedó vinculada con el episodio de violencia ocurrido en la vía pública de Caleta Olivia.