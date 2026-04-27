Lunes 27 de Abril
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Policiales > Está grave

Un nene sufrió un brutal ataque por siete perros en Misiones

El niño jugaba en el patio de su casa cuando fue sorprendido por una jauría.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El nene fue internado en el Hospital Pediátrico. (Foto: El territorio)
 

Un nene de 7 años fue brutalmente atacado por siete perros mientras jugaba en el patio de su casa en la provincia de Misiones, en un hecho que generó conmoción y preocupación en la comunidad.

El ataque ocurrió de manera repentina, cuando el menor se encontraba en su vivienda y fue sorprendido por la jauría, que lo mordió en distintas partes del cuerpo provocándole heridas de extrema gravedad.

Tras el violento episodio, el niño fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece internado en estado delicado. Las lesiones obligaron a una rápida intervención médica para estabilizarlo debido a la gravedad del cuadro.

Según trascendió, vecinos y familiares intervinieron para intentar frenar el ataque, logrando finalmente separar a los animales. La escena fue de extrema tensión y desesperación por la violencia del hecho.

Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar las responsabilidades y establecer a quién pertenecen los perros involucrados, así como las condiciones en las que se encontraban.

El caso reavivó la preocupación por la tenencia responsable de animales y el control de perros potencialmente peligrosos, especialmente en zonas residenciales donde pueden representar un riesgo para los vecinos.

La investigación continúa mientras el menor permanece bajo atención médica, y el hecho vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar controles y medidas de prevención para evitar este tipo de tragedias.

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