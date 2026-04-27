Un nene de 7 años fue brutalmente atacado por siete perros mientras jugaba en el patio de su casa en la provincia de Misiones, en un hecho que generó conmoción y preocupación en la comunidad.

El ataque ocurrió de manera repentina, cuando el menor se encontraba en su vivienda y fue sorprendido por la jauría, que lo mordió en distintas partes del cuerpo provocándole heridas de extrema gravedad.

Tras el violento episodio, el niño fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece internado en estado delicado. Las lesiones obligaron a una rápida intervención médica para estabilizarlo debido a la gravedad del cuadro.

Según trascendió, vecinos y familiares intervinieron para intentar frenar el ataque, logrando finalmente separar a los animales. La escena fue de extrema tensión y desesperación por la violencia del hecho.

Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar las responsabilidades y establecer a quién pertenecen los perros involucrados, así como las condiciones en las que se encontraban.

El caso reavivó la preocupación por la tenencia responsable de animales y el control de perros potencialmente peligrosos, especialmente en zonas residenciales donde pueden representar un riesgo para los vecinos.

La investigación continúa mientras el menor permanece bajo atención médica, y el hecho vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar controles y medidas de prevención para evitar este tipo de tragedias.