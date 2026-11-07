Santiago Echeverría tiene 11 años y estuvo a punto de perderse uno de los momentos más especiales de su vida. El niño, que tiene autismo, no quería asistir a la bienvenida del papa León XIV en Uruguay por la cantidad de personas que habría en el lugar. Sin embargo, acompañado por su mamá y su perro de asistencia, cambió de opinión y terminó abrazando al Pontífice frente a las cámaras, en una escena que emocionó a miles de personas.

El encuentro ocurrió este viernes 6 de noviembre en la Plaza Independencia de Montevideo, durante la primera jornada de la gira sudamericana del Papa. La imagen de Santiago rodeando con sus brazos a León XIV recorrió los medios, pero detrás de aquella fotografía había una historia familiar que convirtió el saludo en algo mucho más especial.

Su mamá, Rosario Pereira, conocía las dificultades que podía representar para su hijo permanecer durante horas entre una multitud. La espera, el movimiento de las personas y los estímulos del lugar podían hacer que la jornada resultara agotadora.

Por eso, cuando Santiago inicialmente manifestó que no quería asistir, su madre comprendió su decisión. Pero una invitación inesperada cambió los planes.

Un perro de asistencia y una decisión inesperada

Representantes de Fundapass, una organización uruguaya dedicada al acompañamiento mediante perros de asistencia, llegaron a la vivienda de Santiago para invitarlo a participar de la recepción papal.

Rosario volvió a preguntarle si quería ir y, esta vez, el niño aceptó. Entonces prepararon a Urko, su perro de asistencia, y emprendieron juntos el camino hacia la Plaza Independencia.

El animal forma parte de la vida de Santiago desde hace tres años y cumple un papel importante en su acompañamiento cotidiano. La familia había recurrido a Fundapass para acceder a este apoyo y mantuvo desde entonces un vínculo con la organización.

Para sorpresa de su mamá, el niño disfrutó de la actividad previa, compartió momentos con otras personas y pudo permanecer en el lugar mientras esperaba la llegada del Papa.

El abrazo al papa León XIV que emocionó a Uruguay

Cuando León XIV descendió del papamóvil y caminaba junto al presidente uruguayo, Yamandú Orsi, hacia el escenario de la ceremonia oficial, Santiago encontró la oportunidad que no había imaginado horas antes.

El niño se acercó directamente al Pontífice, lo llamó «Papa» y lo rodeó con sus brazos. León XIV respondió al gesto de manera espontánea y le devolvió el abrazo.

Rosario observaba lo que ocurría y no pudo contener las lágrimas. La escena quedó registrada por las cámaras y se convirtió en una de las imágenes más emotivas de la visita.

Según relató la madre al medio uruguayo El Observador, Santiago también había preparado una carta para entregarle al Pontífice. Después del encuentro, un integrante de la comitiva papal le obsequió un rosario.

Lo que había comenzado como una salida incierta terminó con un recuerdo que la familia podrá conservar mucho después de la visita.

La pregunta de Santiago que volvió a emocionar a su mamá

La historia no terminó frente al Papa. Cuando regresaron a su casa, Santiago quiso volver a mirar las fotografías y los videos del encuentro.

Entre las imágenes que recibió Rosario había registros del abrazo y de su propia reacción. Al verlos, el niño le hizo una pregunta que volvió a conmoverla: quería saber por qué había llorado.

La madre le explicó lo que había sentido durante aquel momento. "A veces no se llora solo por cosas que pasan, a veces se llora por emoción", le respondió, según reconstruyó El Observador.

Para Rosario, lo más importante no había sido solamente el encuentro con una de las figuras religiosas más reconocidas del mundo. También la había emocionado que Santiago pudiera participar, disfrutar de la jornada y vivir una experiencia que inicialmente parecía difícil.

"Se pasó precioso y él lo pudo disfrutar", contó la mujer al recordar aquella tarde.

La historia de Santiago también refleja la importancia de contar con apoyos adecuados para favorecer la participación de personas con autismo en actividades sociales. En su caso, el acompañamiento familiar, la organización y Urko hicieron posible una experiencia que el niño decidió vivir a su manera.

El viernes comenzó con Santiago diciendo que no quería salir de su casa. Terminó con un abrazo al Papa, un rosario como recuerdo y una mamá que encontró en aquellas lágrimas una forma de expresar su felicidad.