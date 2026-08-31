Un niño con autismo fue rescatado en Santa Lucía en estado de desnutrición

Un niño de 10 años que padece autismo fue rescatado tras ser hallado en un crítico estado de desnutrición en una precaria vivienda del asentamiento Pedro Echagüe, ubicado en el departamento de Santa Lucía. El hallazgo se produjo luego de que efectivos de la Unidad Operativa Alto de Sierra Este recibieran un alerta sobre la preocupante situación del menor, iniciando un operativo de rescate alrededor de las 18 horas de este domingo. Al ingresar al domicilio, los oficiales constataron que el pequeño presentaba una marcada falta de nutrientes, severas dificultades para hablar y una motricidad muy reducida.

En el lugar, el personal policial entrevistó a un hombre de 44 años, identificado bajo las siglas J.L.Y., quien se encontraba a cargo del menor en carácter de padrastro. Durante el procedimiento, el cuidador relató que su pareja se había marchado del hogar el viernes para asistir a un festejo de cumpleaños y que, desde ese momento, "no había logrado comunicarse con ella".

Según la declaración del hombre, la mujer se retiró dejándolo al cuidado de "dos menores que no serían hijos suyos, junto con una tía y la pareja de esta". No obstante, ante las preguntas de los efectivos sobre la identidad de los niños y de la propia madre, el padrastro manifestó "desconocerlos".

La investigación avanzó gracias al aporte de una vecina del asentamiento, quien brindó a las autoridades la identidad de la madre, individualizada como C.R., y precisó que la mujer es madre de dos chicos de 10 y 12 años.

Al examinar de cerca al niño de 10 años, los policías se toparon con un alarmante cuadro de abandono. Al ser consultados por la falta de movilidad y por qué el menor no disponía de una silla de ruedas para desplazarse, los cuidadores presentes no supieron dar precisiones sobre las causas de su condición física.

Ante la gravedad del escenario, se dio intervención urgente a los organismos oficiales de asistencia y protección de menores. Paralelamente, se solicitó de inmediato la asistencia de personal médico para una primera revisión en el lugar. Tras constatar la extrema fragilidad de su salud, se dispuso el traslado urgente del niño hacia el Hospital Rawson, viaje en el que fue acompañado por su tía.

En el centro médico, una doctora de guardia confirmó el diagnóstico de desnutrición grave y detalló que el paciente ingresó con pérdida de conocimiento, por lo que se ordenó su internación inmediata en el sector de Pediatría. Actualmente, el menor permanece bajo un estricto resguardo en el nosocomio, donde un equipo interdisciplinario y el comité especializado en situaciones de maltrato evalúan su evolución y las circunstancias del caso.