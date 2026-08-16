Un niño de 13 años ayudó en los rescates del terremoto en Colombia

Juan Pablo Sánchez tiene 13 años y vive en la ciudad de Pereira. Luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, el adolescente tomó la decisión de salir de su hogar para colaborar en las tareas de salvamento. Su familia logró sobrevivir al desastre, pero él sintió la necesidad de ayudar a quienes no tuvieron la misma suerte entre los edificios derrumbados.

Sin que ninguna autoridad se lo solicitara, el joven se integró a los equipos que trabajan en la remoción de restos materiales. En una de sus intervenciones, Juan Pablo trabajó en una vivienda colapsada para abrir un camino que permitiera el rescate de una mujer que había quedado atrapada bajo la estructura. Al ser consultado sobre su motivación para participar en estas labores tan complejas, el menor aseguró que "No voy a dejar solo a mi país".

La situación en la zona sigue siendo crítica y las cifras oficiales indican que el número de víctimas fatales ascendió a 284 personas. El adolescente manifestó su dolor por el estado actual de su comunidad y señaló que se encuentra "Un poco triste porque mi país, pues mi Pereira, está prácticamente hundida, está derrumbada toda mi Pereira". Su compromiso lo transformó en un referente de la ayuda comunitaria en medio de una de las tragedias más graves registradas en el último tiempo.