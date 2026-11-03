Un niño sanjuanino de apenas 2 años debió ser trasladado este martes 3 de noviembre en helicóptero desde el Hospital Guillermo Rawson hasta el Hospital Pediátrico Humberto Notti, en Mendoza, luego de ser diagnosticado con síndrome urémico hemolítico (SUH). El operativo sanitario contó con la intervención de personal médico, efectivos policiales y equipos de emergencia de ambas provincias.

Según la información difundida, el pequeño permanecía internado en el Hospital Rawson cuando se dispuso su derivación al centro pediátrico mendocino para recibir atención médica especializada.

El traslado se concretó a bordo de un helicóptero Bell 429, matrícula LV-FVX, en el que viajaron el paciente y un equipo médico encargado de supervisar su estado de salud durante el recorrido.

La aeronave aterrizó alrededor de las 13:25 en el helipuerto del Hospital Notti, ubicado en Guaymallén, donde se había preparado un importante operativo de seguridad para garantizar el ingreso del menor al establecimiento.

En el lugar trabajaron efectivos del Cuerpo de Aviación Policial (CAP), quienes coordinaron el dispositivo junto con integrantes del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Una ambulancia permitió completar el traslado del niño desde el sector de aterrizaje hasta el centro asistencial.

Además, participaron integrantes del Cuartel Central de Bomberos, Bomberos Voluntarios y Preventores municipales, quienes colaboraron con las tareas de seguridad.

Una vez finalizado el procedimiento, el helicóptero emprendió el regreso a San Juan. Las autoridades informaron que el operativo se desarrolló sin inconvenientes.

Hasta el momento, no se difundieron nuevos detalles oficiales sobre la evolución médica del pequeño.

Qué es el síndrome urémico hemolítico

El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que afecta principalmente a niños pequeños y que puede provocar daño renal agudo, anemia y disminución de las plaquetas.

En muchos casos, está relacionado con una infección por determinadas cepas de la bacteria Escherichia coli, que pueden transmitirse mediante alimentos o agua contaminados.

Entre sus manifestaciones pueden aparecer diarrea, en ocasiones con sangre, vómitos, palidez, cansancio y disminución de la cantidad de orina.

Se trata de una enfermedad que requiere atención médica inmediata y que, en los cuadros más severos, puede demandar internación y tratamientos especializados.