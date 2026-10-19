Un niño de 8 años fue baleado en Rawson por una presunta pelea entre familias

Un niño de 8 años resultó herido por un disparo de arma de fuego en el barrio El Molle del departamento Rawson durante la madrugada de este lunes. El menor ingresó a las 5.03 al centro sanitario con un impacto de bala en la zona de la pelvis y permaneció bajo observación médica.

La Policía de San Juan abrió una investigación para esclarecer las causas del episodio ocurrido en la zona sur. La principal línea investigativa sugiere un posible conflicto de vieja data entre dos familias del vecindario. La abuela del menor informó inicialmente a los efectivos policiales que su nieto quedó lesionado al presenciar un enfrentamiento en la vía pública.

Un individuo se habría presentado en un domicilio particular para realizar múltiples disparos con un arma. Uno de los proyectiles alcanzó al niño, quien fue asistido por una ambulancia del servicio 107 tras el ataque. Los investigadores deberán constatar la declaración de la familiar con el resto de los testimonios recopilados.

Las autoridades de la UFI Genérica asumieron el control de las actuaciones para determinar los motivos del hecho. Hasta el momento no se brindaron datos sobre la identidad del sospechoso ni sobre arrestos vinculados a la causa. Las medidas judiciales continuarán durante las próximas horas para identificar al agresor y confirmar el móvil del disparo.

No es la primera vez

El crimen de Emir Barboza, un niño de siete años, ocurrió entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de octubre de 2025 en el barrio Valle Grande, en Rawson, San Juan. Todo comenzó con una aparente discusión entre menores que escaló rápidamente hasta convertirse en un violento enfrentamiento con armas de fuego que involucró a adultos de las familias Limolle, Carrizo y Barboza.

En medio de la feroz balacera cruzada entre los grupos rivales, el pequeño quedó atrapado de forma totalmente ajena al altercado principal y recibió un letal impacto de bala en el tórax. A pesar de que fue trasladado de urgencia por un familiar hacia el Hospital Marcial Quiroga, el menor ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

La investigación judicial posterior por este homicidio derivó en la imputación de siete personas y múltiples operativos en la zona afectada. En julio de 2026, la justicia sanjuanina condenó a Gonzalo Santander a trece años y seis meses de prisión efectiva, luego de que admitiera formalmente haber efectuado el disparo mortal.